Zbog radova se privremeno zatvara granični prijelaz Gabela Polje

Međunarodni cestovni granični prijelaz Gabela Polje bit će privremeno zatvoren za sav promet u srijedu i četvrtak, 20. i 21. svibnja 2026. godine, zbog radova na zamjeni i postavljanju novih kontrolnih kućica. Kako je najavljeno, radovi će obuhvatiti uklanjanje starih i postavljanje novih objekata, kao i preseljenje informatičke opreme, zbog čega promet preko ovog graničnog prijelaza neće biti moguć.

Granični prijelaz bit će zatvoren od srijede, 20. svibnja, u 7 sati, do četvrtka, 21. svibnja, do 24 sata. Iz nadležnih službi mole građane i korisnike graničnog prijelaza za razumijevanje te preporučuju da u navedenom razdoblju koriste alternativne granične prijelaze. Kao jedna od mogućnosti navodi se Međunarodni cestovni granični prijelaz Metković/Doljani.

Radovi za bolju funkcionalnost prijelaza

Radovi na zamjeni i postavljanju novih kontrolnih kućica trebali bi pridonijeti boljoj funkcionalnosti i učinkovitijoj graničnoj kontroli na prijelazu Gabela Polje.