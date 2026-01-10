Zbog ovog poteza Iranke bi slali u smrt, a sad to rade pred kamerama

U iranskoj prijestolnici Teheran zabilježeni su novi nasilni prosvjedi usmjereni protiv islamskog režima. Prema dostupnim snimkama i izvješćima, zapaljena je jedna džamija, kao i više državnih zgrada, dok su se na ulicama pojavile fotografije vrhovnog vođe Ali Hamenei koje prosvjednice pale, pa čak i koriste kao pepeljare. Riječ je o simboličnom činu otpora koji se posljednjih tjedana proširio društvenim mrežama diljem svijeta, a koji je donedavno u Iranu mogao značiti trenutačno uhićenje ili teške represivne mjere.

Strah, čini se, više ne dominira javnim prostorom, a nezadovoljstvo stanovništva doseže vrhunac. Iranski povjesničar Arash Azizi upozorava kako je riječ o dubokom sukobu između društva i vlasti. „To je režim koji sustavno potiskuje ljude, određuje što smiju slušati i kako se ponašati. Suvremeno, urbano i obrazovano iransko društvo svakodnevno se suočava s vlašću koja ga ponižava“, ističe Azizi.

Unatoč tome što su internet i telefonske veze u zemlji i dalje u prekidu, informacije ipak uspijevaju doći do inozemstva. Izvori iz dviju bolnica u Teheranu potvrdili su za BBC da zaprimaju velik broj ozlijeđenih, među kojima su i osobe s prostrjelnim ranama. Organizacije za ljudska prava navode da je dosad ubijeno najmanje 65 ljudi, dok je više od 2.300 osoba uhićeno.

U međuvremenu se oglasio i Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha svrgnutog prije gotovo pola stoljeća. U poruci upućenoj građanima pozvao je na daljnje jačanje otpora, uključujući i opći štrajk. „Svojom hrabrošću i ustrajnošću zadobili ste divljenje cijeloga svijeta. Pozivam radnike i zaposlenike u ključnim sektorima da započnu opći štrajk u cijeloj zemlji“, poručio je.

Vladajuće strukture na prosvjede odgovaraju silom. Iranska revolucionarna garda poručila je kako je obrana islamskog režima njihova „crvena linija“, dok je i iranska vojska zaprijetila intervencijom radi zaštite nacionalnih interesa i javne imovine.

Pahlavi, međutim, poručuje da prosvjednici podižu uloge. „Naš cilj više nije samo izlazak na ulice. Spremni smo zauzeti središta gradova i zadržati ih“, rekao je.

Situaciju pomno prate i Sjedinjene Američke Države. Američki državni tajnik poručio je putem društvenih mreža da SAD podupire „hrabri narod Irana“, dok je predsjednik Donald Trump izjavio kako se razvoj događaja prati s posebnom pozornošću. „Iran je u ozbiljnim problemima. Čini se da narod preuzima kontrolu nad dijelovima gradova za koje se donedavno mislilo da su nedodirljivi. Ako ponovno počnu masovno ubijati ljude, reagirat ćemo vrlo snažno – ondje gdje ih najviše boli“, poručio je Trump.