Zbog ovih šest grešaka, popravak mjenjača može vas koštati tisuće eura

U Europi su najčešće dvije vrste automatskih mjenjača: klasični automatik s pretvaračem momenta i mjenjač s dvostrukom spojkom. Potonji koristi dvije mehaničke spojke – jednu za parne, drugu za neparne stupnjeve prijenosa – što omogućuje gotovo neprimjetno i brzo prebacivanje brzina uz manju potrošnju goriva, piše Fenix.

Tehnologiju je posebno popularizirao Volkswagen pod nazivom DSG, dok je Porsche koristi pod oznakom PDK, Audi pod imenom S tronic, a Hyundai i Kia pod kraticom DCT.

Iako je sustav sportski i učinkovit, nepravilno rukovanje može ubrzati trošenje spojki.

Šest grešaka koje treba izbjegavati

Preslab pritisak na kočnicu u mirovanju

Ako na semaforu samo lagano držite kočnicu, spojka može stalno „proklizavati“, što uzrokuje zagrijavanje i nepotrebno trošenje. Savjet: čvrsto pritisnite kočnicu, a kod duljih zaustavljanja prebacite u neutralni položaj ili koristite funkciju Auto-Hold.

Sporo „puzanje“ prema liniji zaustavljanja

Kretanje centimetar po centimetar dodatno opterećuje spojku jer pri svakom mini-zaustavljanju mora ponovno zahvatiti. Bolje je potpuno stati pa potom krenuti jednim potezom.

Mijenjanje smjera dok se vozilo još kreće

Prebacivanje iz rikverca u vožnju naprijed dok se automobil još kreće stvara veliko opterećenje. Najprije se potpuno zaustavite, a tek onda promijenite stupanj prijenosa.

Odmah kretati nakon paljenja motora

Sustavu je potrebno nekoliko sekundi da uspostavi tlak ulja, osobito pri hladnom startu. Preporuka je kratko pričekati prije ubacivanja u brzinu.

Stalna vožnja u ručnom modu

Neprestano ručno mijenjanje brzina pri visokim okretajima nepotrebno troši spojke. Ručni način rada koristite povremeno, a u svakodnevnoj vožnji prepustite posao automatskom režimu.

Zanemarivanje izmjene ulja u mjenjaču

Zamjena ulja ključna je za dug vijek trajanja. Proizvođači najčešće preporučuju izmjenu između 60.000 i 120.000 kilometara. Iako košta nekoliko stotina eura, može spriječiti znatno skuplje popravke.

Stručnjaci ističu kako male navike u svakodnevnoj vožnji mogu odlučiti hoće li mjenjač trajati godinama ili završiti na skupom servisu. Pažljiva i smirena vožnja štiti i tehniku – i novčanik.