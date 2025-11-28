Zbog opasnosti od odrona privremeno zatvoren prolaz u dijelu Marjana

Zbog obilnih kiša koje su posljednjih dana zahvatile Split, došlo je do nestabilnosti pokosa uz gradilište zida na sjevernoj strani Instituta za oceanografiju i ribarstvo na Marjanu. Kako je priopćila Javna ustanova Park-šuma Marjan, postoji realna opasnost od odrona, što predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti svih koji se kreću tim područjem.

Na jučerašnjem sastanku s predstavnicima Instituta, Javne ustanove Park-šuma Marjan, izvođača radova, projektanata, nadzora i komunalnih službi dogovorene su hitne mjere zaštite, s naglaskom na sprječavanje mogućih ozljeda i daljnjih oštećenja terena.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Zabrana prolaska preko južne rampe

Najvažnija odluka donesena na sastanku odnosi se na potpunu obustavu prometa preko rampe na južnoj strani Marjana. Prolaz vozila i pješaka na toj dionici je zabranjen do daljnjega.

Promet prema Institutu i okolnom području od sada se mora odvijati isključivo sa sjeverne strane Marjana. Stanovnicima koji žive u tom dijelu omogućit će se pristup također sa sjeverne strane.

Iz Park-šume Marjan pozivaju građane da strogo poštuju uvedenu zabranu, ističući da svaki pokušaj prolaska predstavlja rizik za osobnu sigurnost.

Razlog za uvođenje mjera je izrazito nakvašen i oštećen pokos, koji je trenutačno vrlo nestabilan. Stručne službe upozoravaju da dodatne oborine, ali i proces sušenja tla, mogu uzrokovati nova odronjavanja.

Ustanova naglašava kako se situacija prati na terenu te da je sigurnost građana i korisnika ovog dijela Marjana apsolutni prioritet.

Početak sanacije početkom idućeg tjedna

Stručne službe već su izašle na teren, a očekuje se da bi radovi na privremenoj sanaciji mogli započeti početkom sljedećeg tjedna. Prema najavama, sanacija bi trebala trajati oko deset dana.

Nakon završetka radova ponovno bi se trebao omogućiti pješački prolaz kao i prije uvođenja zabrane.