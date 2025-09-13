Zbog opasnosti od dronova uz ukrajinsku granicu poletjeli avioni Poljske i NATO-a

Poljski i saveznički zrakoplovi u subotu su privremeno raspoređeni u sklopu “preventivne” operacije u poljskom zračnom prostoru zbog moguće prijetnje napada dronovima iz susjedne Ukrajine, javlja Euronews. Upozorenje je trajalo oko dva sata, nakon čega je povučeno.

Tijekom tog razdoblja bila je zatvorena i zračna luka u Lublinu, gradu na istoku Poljske.

Incident se dogodio samo nekoliko dana nakon što su ruski dronovi u srijedu prešli u poljski zračni prostor. NATO-vi zrakoplovi tada su ih presreli i srušili, a dodatnu zabrinutost izazvala je činjenica da rat u Ukrajini, započet ruskom invazijom u veljači 2022., i dalje traje bez naznaka smirivanja, javlja Danas.hr.

U Lublinskoj pokrajini izdana su upozorenja za pet okruga. Poruka objavljena na X-u glasila je: „Prijetnja od napada iz zraka. Koristite ekstremne mjere opreza. Slijedite upute službi. Očekujte daljnje obavijesti.“

Premijer Donald Tusk potvrdio je da su zbog prijetnje ruskih dronova u blizini granice pokrenute preventivne zračne operacije: „Poljski i saveznički zrakoplovi djelovali su u našem zračnom prostoru, a protuzračni sustavi bili su u stanju najveće pripravnosti.“

Nekoliko sati kasnije objavio je novu poruku: „Razina prijetnje je ukinuta. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u operaciji u zraku i na zemlji. Ostanimo na oprezu.“