Zbog obilnih kiša povećana zamućenost izvorišta Jadra

Voda iz slavina još uvijek je ispravna za piće

Iz ViK-a obavještavaju potrošače da je, poradi veće količine kiše koja je pala u posljednjih 24 sata, došlo do povećanja zamućenosti samog izvorišta rijeke Jadro koja pitkom vodom napaja šire područje Splita.

Zbog zaliha u vodospremama i samoj vodoopskrbnoj mreži, voda iz slavina još uvijek je ispravna za piće, bez potrebe prethodnog prokuhavanja.

Situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano se prati i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i web stranice www.vik-split.hr.

