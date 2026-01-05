Zbog obilnih kiša povećana zamućenost izvorišta Jadra

Iz ViK-a obavještavaju potrošače da je, poradi veće količine kiše koja je pala u posljednjih 24 sata, došlo do povećanja zamućenosti samog izvorišta rijeke Jadro koja pitkom vodom napaja šire područje Splita.

Zbog zaliha u vodospremama i samoj vodoopskrbnoj mreži, voda iz slavina još uvijek je ispravna za piće, bez potrebe prethodnog prokuhavanja.

Situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano se prati i o svim promjenama potrošači će biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i web stranice www.vik-split.hr.