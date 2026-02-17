Zbog nepovoljnog vremena u prekid u su neke trajektne linije

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije Sumartin–Makarska i Split–Vis, kao i katamaranske linije Split–Hvar–Korčula, Ubli–Vela Luka–Hvar–Split, Ubli–Korčula–Dubrovnik te Pula–Zadar–Pula.

Došlo je i do izmjena u redu plovidbe. Na brodskoj liniji 406 Zadar–Sali–Zaglav–Zadar, zbog zamjene broda, brzi brod Antonija prometuje prema prilagođenom rasporedu, s polaskom iz Zadra u 10:50 umjesto u 10:30.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a ponegdje ima i magle. Mogući su odroni, stoga iz HAK-a vozače pozivaju na oprez, prilagodbu brzine i načina vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez zimske opreme.

Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka te na brzoj cesti DC1 Solin–Klis.

Povećana je gustoća prometa i na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Gužve su i na zagrebačkoj obilaznici (A3), između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane te između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

Na graničnom prijelazu Tovarnik/Šid teretna vozila čekaju do 10 sati, dok su zadržavanja na prijelazu Bajakovo/Batrovci oko sedam sati, kao i na prijelazu Jasenovac/Donja Gradina na granici s Bosnom i Hercegovinom.