Zbog nastupa u Gračacu HSP traži zabranu ulaska Stanivukoviću u Hrvatsku

Hrvatska stranka prava (HSP) oštro je reagirala na dolazak gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića u Gračac, ocijenivši njegove izjave političkom provokacijom i nastavkom velikosrpske politike.

U priopćenju navode kako su Stanivukovićeve izjave o „našim zemljama“ i „našim općinama“, kao i izražavanje nostalgije za nekadašnjom Republikom Srpskom Krajinom, uznemirujuće za hrvatsku javnost te neprihvatljive u kontekstu hrvatske povijesti i Domovinskog rata.

HSP podsjeća da je Stanivuković ranije operaciju Oluja nazivao zločinom te relativizirao agresiju na Hrvatsku, ističući kako se, prema njihovu stajalištu, radi o političaru koji javno promovira ideologiju koja je dovela do ratnih razaranja, progona i stradanja Hrvata 1990-ih godina.

Posebno problematičnim smatraju činjenicu da se, kako navode, takve poruke iznose na hrvatskom tlu, uz, prema njihovim tvrdnjama, političko pokroviteljstvo i financiranje iz hrvatskog proračuna. U tom kontekstu postavljaju pitanje hoće li Vlada i nadležne institucije Republike Hrvatske reagirati ili će, kako tvrde, nastaviti šutjeti zbog političkih interesa.

HSP u priopćenju traži zabranu ulaska Drašku Stanivukoviću u Republiku Hrvatsku, kao i hitan prekid financiranja organizacija, medija i udruga koje, prema njihovu stajalištu, toleriraju ili promiču velikosrpski narativ. Također pozivaju institucije da se jasnije i odlučnije zauzmu za obranu istine o Domovinskom ratu.