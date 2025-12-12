Zbog mogućeg utjecaja na urbanističke ovlasti: Sazvana nova tematska sjednica Gradskog vijeća Splita. Evo o čemu će se govoriti

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita Igor Stanišić sazvao je za srijedu, 17. prosinca 2025. godine u 12 sati 9. sjednicu Gradskog vijeća – tematsku sjednicu posvećenu prijedlozima Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji te Zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu. Rasprava će se voditi s aspekta Grada Splita i ovlasti koje Grad ima u tom području.

Sjednica u gradskoj vijećnici

Za tematsku sjednicu predložen je dnevni red s jednom točkom, a to je rasprava o prijedlozima triju zakona koji se odnose na prostor i gradnju, promatrano iz perspektive grada i njegovih nadležnosti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Inicijativa vijećnika zbog mogućeg utjecaja na grad

U obrazloženju prijedloga za sazivanje tematske sjednice navodi se da se navedeni zakoni nalaze u saborskoj proceduri te da bi, u obliku u kojem su predloženi, mogli u značajnoj mjeri utjecati na urbanističke politike i ovlasti u njihovu donošenju. Time bi, kako se ističe, mogli imati posljedice i za sve građane Splita, zbog čega se predlaže rasprava o njihovu utjecaju na grad.

U dokumentu prijedloga stranke Centar navedeno je da prijedlog "svojim potpisima podržavaju" gradski vijećnici iz Centra i partnera, a oni su: Damir Barbir, Anita Birimiša, Bojan Ivošević, Mario Lolić, Srđan Marinić, Magdalena Matjević, Marko Matjević, Marijana Puljak, Igor Skoko, Petar Ugaraković i Nenad Uvodić.

Ranije izjave Marijane Puljak o prijedlozima zakona

Podsjetimo, Marijana Puljak (Centar), govoreći o prijedlozima zakona o prostornom uređenju i gradnji u Hrvtaskom saboru, izjavila je da ti zakoni, prema njezinim riječima, "ne donose red", već legaliziraju "prostorni nered" i dugoročnu štetu za gradove i obalu, dok se javni interes gura na marginu.

U istom istupu upozorila je i na moguće posljedice ako takvi zakoni budu usvojeni, među kojima je navela gradnju mimo prostornog plana, preuzimanje infrastrukture od strane investitora u određenim okolnostima te ukidanje prostornih planova u određenom roku. Zaključno je poručila da se "prostor prepušta najagresivnijim interesima" i da je to signal da se ne radi u javnom interesu.