Zbog lošeg vremena komedija "Rulet" premještena u dvoranu Lora

Zbog pogoršanih vremenskih uvjeta, kazališna komedija "Rulet", koja je večeras, 24. rujna, trebala biti izvedena na otvorenom u sklopu programa Teatra uz more, bit će premještena u zatvoreni prostor.

Predstava će se umjesto toga održati u dvorani Lora, s početkom u 20 sati, kako je i ranije planirano.

Unatoč promjeni lokacije, publiku očekuje večer ispunjena smijehom i izvrsnom glumačkom izvedbom.

Podsjetimo, "Rulet" je duhovita komedija koja je već oduševila publiku diljem Hrvatske, a večerašnja izvedba u Splitu izazvala je velik interes gledatelja.