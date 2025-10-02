Zbog jake bure zatvorena Marjanska vrata, iz Park-šume upozoravaju na opasnost

Park-šuma Marjan uputila je službeno upozorenje svim posjetiteljima zbog jake bure koja već danas stvara opasne uvjete na terenu. Posebno je rizična sjeverna strana Marjana, gdje su zabilježeni slučajevi padanja grana i lomova stabala.

Zbog toga su Marjanska vrata privremeno zatvorena, a posjetitelji se pozivaju da izbjegavaju šetnju i boravak na tom dijelu park-šume.

"Zbog izrazito jakih udara bure, molimo sve posjetitelje da danas izbjegavaju kretanje po sjevernoj strani Marjana. Bura je već izazvala padanje većih grana i lom stabala, što predstavlja ozbiljnu opasnost za sigurnost", stoji u upozorenju Park-šume.

S obzirom na nastavak nepovoljnih vremenskih uvjeta i najavljenu buru i za sutrašnji dan, iz Park-šume najavljuju kako postoji velika vjerojatnost da će svi prilazi sjevernoj strani Marjana ostati zatvoreni i u četvrtak.

"Molimo posjetitelje da i sutra izbjegavaju taj dio Park-šume dok se vremenski uvjeti ne stabiliziraju i ne otklone eventualne opasnosti. Sigurnost posjetitelja nam je na prvom mjestu", poručuju.