Zbog jake bure u prekidu su dvije katamaranske linije

Zbog jakog vjetra na autocesti A1 Zagreb–Split–Dubrovnik samo je za osobna vozila otvorena dionica između čvorova Sveti Rok i Maslenica, izvijestio je u nedjelju Hrvatski autoklub. Za ostale skupine vozila obilazak je državnim cestama preko Gračaca i Zatona Obrovačkog.

Za sve skupine vozila otvoreni su autocesta A6 Rijeka–Zagreb, stara cesta kroz Gorski kotar (DC3), Krčki most, Paški most i Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

Kolnici su u većem dijelu zemlje mokri i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Mjestimice ima i magle, dok u priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima.

Zimski uvjeti vladaju na cestama u Lici i Gorskom kotaru, gdje je na pojedinim dionicama na snazi zabrana prometa za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama i vozila bez zimske opreme. Među njima je i državna cesta DC1 na dionici Vaganac – Gračac.

Na cestama je u tijeku čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama promet se odvija usporeno zbog vozila zimske službe. Iz Hrvatskog autokluba vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak te da ne kreću na put bez propisne zimske opreme.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su dvije katamaranske linije. Ne prometuju linije Korčula – Hvar – Split, Ubli – Vela Luka – Hvar – Split te Pula – Zadar – Pula.

Trajekt na liniji Split – Vela Luka – Ubli nedjeljom i blagdanom iz luke Ubli isplovljava u 12 sati umjesto u 13, dok iz luke Split isplovljava u 17 sati umjesto u 18.