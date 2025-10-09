Zbog izmjene stupova na dalekovodu bez struje tri naselja u općini Lovreć

Iz Elektrodalmacije Split obavještavaju građane da će u petak, 10. listopada 2025. godine, doći do privremenog prekida opskrbe električnom energijom na dijelu područja općine Lovreć, zbog planiranih radova na mreži.

Bez struje će u razdoblju od 8:30 do 14:00 sati biti naselja Mrnjavci, Studenci i Repinevača, a razlog prekida je izmjena stupova na dalekovodu.

Iz Elektrodalmacije mole stanovnike za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova te savjetuju da se na vrijeme prilagode najavljenom prekidu.