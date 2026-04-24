Zbog dojave o bombama pregledavaju se i škole u Zadru

Jutros oko 7 sati stigle su nove dojave o bombama u Zadru, ovoga puta u odgojno-obrazovnim ustanovama, javljaju lokalni mediji.

Prijeteći mail stigao je na adrese Policijske uprave zadarske, a na teren su odmah upućeni policijski službenici. U tijeku su pregledi lokacija, javlja Novi radio.

Val dojava

Inače, jučer su u Zadru zbog dojave o bombi evakuirana dva trgovačka centra. I u ovom slučaju dojava se ispostavila lažnom. Ovo je jedna u nizu dojava o eksplozivnim napravama postavljenima u trgovačkim centrima ili školama koje proteklih dana pristižu diljem Hrvatske.

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs izjavio je jučer da učestale dojave o bombama neće utjecati na održavanje nastave niti će biti potrebe za nadoknadom izgubljenih dana.