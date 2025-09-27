Zbog čega se ujutro budite s neugodnim zadahom?

Mnogi ljudi odmah nakon buđenja osjećaju neugodan zadah. Jeste li se ikada zapitali zašto se to događa iako ste oprali zube prije spavanja i niste jeli satima?

Stomatologinja Sofina Ahmed navodi da postoji nekoliko razloga za pojavu neugodnog zadaha, a pokazalo se da kvalitetan san, slina i sinusi mogu igrati veliku ulogu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Kada spavamo, lučenje sline se smanjuje, a još se više smanjuje ako spavate otvorenih usta ili dišete na usta. Taj nedostatak sline znači da se vaša usta ne čiste onako kako bi trebala, što omogućava razmnožavanje bakterija neugodnog mirisa, posebno na jeziku. To ne uzrokuje samo jutarnji zadah, već i gorak okus u ustima“, rekla je za Metro.co.uk, prenosi N1.

Moguće je da imate infekciju

Slani ili „krvavi“ okus u ustima mogao bi biti znak da nešto nije u redu s vašim sinusima. Moguće je da imate infekciju, alergiju ili rinitis koji može izazvati curenje nosa. U tom se stanju sluz tijekom spavanja slijeva niz grlo.

„Ova sluz može sadržavati bakterije, nusprodukte upale pa i sitne tragove krvi iz iritiranih tkiva. To često dovodi do dugotrajnog slanog ili ‘metalnog’ okusa“, navela je.

Tijekom noći vaša slina postaje kiselija jer bakterije u ustima razgrađuju ostatke šećera ili hrane, što utječe na svježinu u ustima. Ulogu u pojavi neugodnog mirisa može imati i laringofaringealni refluks, poznat i kao tihi refluks. On nastaje kada se želučana kiselina i enzimi vraćaju u grlo i glasnice, ali bez izazivanja tipične žgaravice i probavnih tegoba.

„Čak i bez uobičajenih simptoma, želučana kiselina može tijekom noći dospjeti u grlo i usta, prekriti jezik i ostaviti kiseo ili ‘metalni’ okus koji traje do jutra“, objasnila je.

Ako nemate nijedan od navedenih simptoma, razmislite o tome koliko dobro spavate u posljednje vrijeme. Oni koji pate od apneje u snu mogu izgubiti osjetljivost na slatku, slanu, kiselu i gorku hranu.

Kako biste se riješili neugodnog zadaha, stomatologinja savjetuje da popijete čašu vode prije spavanja te tijekom noći. Prije nego što legnete, možete i žvakati žvakaću gumu bez šećera. Također preporučuje korištenje strugalice za jezik.