"ZBILJA SU SMIJEŠNI, KAO DA SE RUGAJU" Bijesna Splićanka: "Na upit o dostavi pošiljke odgovorili su mi nakon 53 dana, a poziv na vještačenje dostavili su nakon što je datum vještačenja debelo prošao"

S Hrvatskom poštom stalno neki problemi, barem prem riječima naših čitatelja. Možda ste i vi sami imali neugodnih iskustava s njima u smislu da Vam pošiljke kasne danima, da vam poštar ne pozvoni na vrata nego samo ubaci papirić u sandučić 'kako je on bio i nije nikoga zatekao kod kuće' pa se vi onda trebate spremiti i ići u poštu po svoju omotnicu, paket ili što već vas tamo čeka.

Zbilja tragikomično iskustvo ispričala nam je naša čitateljica koja je u zadnja dva mjeseca imala dva problema s ovom hrvatskom tvrtkom. Njeno iskustvo prenosimo u cijelosti.

Slučaj broj jedan: Pošiljka kasni danima, odgovaraju na e-mail nakon 53 dana

"Rano ujutro, 12. srpnja, stiže mi sms s porukom kako pošiljka stiže danas. Prošao cijeli dan, pošiljka nije stigla. Ajde pričekat ću do sutra, mislim se. Dođe i prođe i taj dan i navečer uđem na stranicu HP, ukucam broj pošiljke kada ono - iznenađenje. Uredno piše da je pošiljka isporučena 13. srpnja.

Pokušavam ih dobiti putem telefona, ma ne bi Gospe sinjska dobila. Zvoni ali odgovora nema. Okrenula sam taj famozni broj, naučila ga na pamet ko pjesmicu u prvom osnovne, ali džabe mi. I navečer mi tek proradi mozak, kad su mi se malo oladili živci jer mi je pošiljka bila jako važna (jer je u njoj sadržaj jako skup), da im putem on-line obrasca pošaljem upit jer ajde odgovorit će mi garant u roku keks jer smo u modernom dobu, dobu tehnologije di se očito telefoni više ne koriste.

I prolaze dani, na telefon se i dalje nitko ne javlja, na pismeni upit nema odgovora. Pošiljka stiše nakon 17 dana od roka odnosno sms poruke. Uredna, sav sadržaj unutra i ajde zaboravljam na živciranje svih tih zadnjih dana. Do danas kada su mi se opet digli živci, a u međuvremenu još dvaput. Ali po redu.

Zašto su mi se danas digli živci zbog ove pošiljke? Zato jer su mi danas odgovorili na moj upit od 13. srpnja!

I to nonšalantan odgovor u uvijek istu ispriku "...zbog trenutno povećanog broja pošiljaka moguća su kašnjenja u dostavi što rezultira i povećanim brojem upita naših cijenjenih korisnika...".

Da smo im mi cijenjeni korisnici onda bi se tako i odnosili prema nama. Nažalost, nisam imala opcije nego izabrati njih kao jedinog dostavljača tog paketa inače radije biram neke druge tvrtke, napisal bih koje, ali možda bi to bila reklama. Za HP mogu reći svima - zaobiđite ih ako možete.

Slučaj broj dva: Poziv poslan 11.kolovoza, stigao danas

Predala sam papire za vještačenje sina koji ima problema sa zdravljem. Čekam poziv na vještačenje. Upoznata sam od ranije da se na vještačenje čeka i do dva mjeseca, ok, s tim nemam problema. Zove me muž na posao i govori 'došlo ti je s Mirovinskog za vještačenje'.

'Ajde otvori', govorim mu. I krene on čitat. 'Brže, na datum i sat ajde, ne čitaj taj uvod sada, ajde', zanimajući me kada moramo ići. Kad ono hladan tuš. Ne hladan tuš, nego pleska, ona od koje ti glava zazvoni.

Poštar je poziv u sandučić ubacio danas, 4.9., na kuverti stoji datum 11.8., a vještačenje je bilo zakazano za 21.8.!

Ne samo pleska jer je vještačenje prošlo, a mi se nismo niti pojavili niti javili jer kako, kako kada poziv nismo ni doibili?! Pleska i u drugi obraz jer se zbog nemara pošte moram pravdati službenicima na vještačenju zašto se nismo pojavili, zašto smo nonšalantno odlučili ne doć na zakazani termin, zašto smo nekom drugome uzeli termin, nekome tko kao i mi čeka mjesecima na taj poziv!

Dakle, prema pozivu koji je danas stigao vještačenje je došlo i prošlo. Zovem odmah broj službenice koja je potpisana na pozivu, ispričavam joj se i objašnjavam joj da je poziv tek danas došao, ona tvrdi da je poslan na vrijeme točnije 11.8., tako i piše na kuverti.

I zbilja to nije sporno već dan kada je uručen ili bolje rečeno kada i nije uručen jer poštar ga je samo ubacio u sandučić, niti na vrata pozvonio osobno uručiti. Žena se smiluje, vjeruje mi, kaže da će zakazat novi termin i molim ju da mi ga osim poštom, što moraju po protokolu, javi ili na mobitel ima na e-mail.

Zovem opet poštu, redom sve brojeve koje nalazim na njihovoj stranici i splitske i zagrebačke. Opet samo zvonjava odzvanja, nervozno biram opet i opet. Prazni mi se lagano i baterija na mobitelu od silnog pritiskanja 'nazovi opet'. Ništa. Nula. Para na uši mi izlazi, kosa mi je sijedi na mistima gdje još nije ni blizu da krene u tu boju.

Šaljem e-mail, ne on-line obrazac, već e-mail u kojem sam bila jako pristojna i fina, stvarno jesam. Tražim objašnjenje za slučaj jedan još jednom i za slučaj dva. Ako mi opet odgovore onim 'automatskim odgovorom' da su zatrpani i bla bla bla, lagano razmišljam o drugačijim metodama prijave njihovog poslovanja.

Vjerujte mi da, iako smo mi mali obični smrtnici, postoje načini na koje se može izaći s njima na kraj, na pošten način. Da ipak postanemo njihovi cijenjeni korisnici!",napisala nam je naša čitateljica koja nas je zamolila da njen slučaj prenesemo autentično i u cijelosti.