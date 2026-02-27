Završnica radova na prometnici Dubovica – Sveta Nedjelja: Nova, kraća veza prema Hvaru do turističke sezone

Ravnatelj ŽUC-a Split Petar Škorić sa suradnicima, predstavnicima izvođača i stručnog nadzora danas je obišao radove na završetku prometnice Dubovica – Sveta Nedjelja na otoku Hvaru. Obilasku su nazočili i gradonačelnik Grada Hvara Šime Ravlić te Antun Plenković, predstavnik Mjesnog odbora Sveta Nedjelja.

Riječ je o jednoj od važnijih prometnica za južnu stranu otoka Hvara, koja predstavlja najbližu i najbržu vezu prema gradu Hvaru te jedini pravac kojim mogu prometovati teretna vozila.

ŽUC Split je u proteklih sedam godina uložio oko 2 milijuna eura u uređenje donjeg stroja županijske ceste ŽC 6280 (6,4 km), dok su radovi na završetku prometnice, vrijedni 2,8 milijuna eura, započeli krajem 2025. godine uz sufinanciranje Vlade Republike Hrvatske. Završetak radova planiran je do početka turističke sezone.

Dovršetkom projekta putovanje do grada Hvara bit će kraće za oko 20 kilometara, čime će se značajno unaprijediti prometna povezanost, sigurnost i uvjeti za daljnji razvoj turizma i gospodarstva južne strane otoka.