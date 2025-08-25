Završetak ljeta u znaku adrenalina: Tuna fever Marina Frapa 2025. donosi borbu za svjetsko prvenstvo!

Pri kraju dugog vrućeg ljeta, u Rogoznici se priprema pravi spektakl, poznata turističko-sportska manifestacija 'Tuna fever Marina Frapa Rogoznica 2025.'.

Ljubitelji lova na morske kapitalce okupit će se po 9.put, od 27.do 30.kolovoza, a sve u organizaciji splitskog kluba Big Game Croatia, domaćina Marine Frapa, te uz neizostavno marketinško partnerstvo Hrvatske turističke zajednice.

Za Rogoznicu su već spremni natjecatelji iz Hrvatske, ali i iz Europe i svijeta. Osim tuna, kroz tri ribolovna dana, lovit će se igluni, iglani, trup, lampuge, luc, a natjecanje će kao i do sada pratiti iskusni suci. Najuspješniji lovci na velike ribe osiguravaju put na Svjetsko prvenstvo u Kostarici.

Osim poznatih te iskusnih lovaca na morske kapitalce, "Tuna fever Rogoznica" svake godine privuče i mnogo novih natjecatelja, ali i brojne domaće i strane turiste jer svi se žele slikati s morskim kapitalcima.

Zato na samom kraju kolovoza svi putevi vode u - Rogoznicu.