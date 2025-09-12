Završeno 3. Kulturno ljeto na Mertojaku svečanim koncertom sakralne glazbe

Koncertom sakralnih i pučkih napjeva u crkvi svetog Josipa na Mertojaku, svečano je zatvoreno 3. Kulturno ljeto na Mertojaku. Ova manifestacija, koja je tijekom ljeta privukla brojne posjetitelje i oživjela kulturni život kvarta, završila je u dostojanstvenom i emotivnom tonu.

Doslovno se tražila stolica više za razne priredbe, održane proteklih mjeseci u ovom splitskom kvartu.

Na početku večeri okupljenima su se obratili župnik don Vjenceslav Kujundžić i predsjednica Vijeća Gradskog kotara Mertojak, Jagoda Cicvarić Goreta, koji su zahvalili svima na dolasku i podršci, a posebno gospodinu Branku Bosancu na angažmanu i doprinosu u organizaciji ovog završnog koncerta.

U bogatom glazbenom programu sudjelovali su:

Pučki pjevači Srinjine

Žensko pjevačko društvo "Marjanke"

Dječja klapa "Maestral" KUD-a Pleter iz Dugopolja

Pučki pivači Kamen

Zbor župe Uzvišenja Blažene Djevice Marije – Klis

Pučki pivači Stobreč

Zbor župe sv. Andrije – Sućidar

Zbor domaćina – Župa sv. Josipa, Mertojak

Program je vodila Mariola Milardović Perić, a program je zaključen zajedničkim izvođenjem poznate pjesme "Rajska djevo, kraljice Hrvata".

Vidimo se dogodine na 4. Kulturnom ljetu na Mertojaku!