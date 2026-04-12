Završeni radovi na više lokacija u Podstrani: ulaganja u sigurnost, infrastrukturu i kvalitetu života

Na području Općine Podstrana ovih su dana uspješno dovršeni radovi na nekoliko važnih komunalnih zahvata, koji su dio kontinuiranog ulaganja u unapređenje infrastrukture i podizanje standarda života svih mještana.

U Težačkoj ulici na Grbavcu završena je rekonstrukcija javne rasvjete u duljini od približno 140 metara. U sklopu radova postavljeni su novi rasvjetni stupovi visine 6 metara te ugrađene suvremene, energetski učinkovite LED svjetiljke. Ovim zahvatom dodatno je povećana sigurnost u prometu i kretanju pješaka, uz istovremeno smanjenje potrošnje električne energije i negativnog utjecaja na okoliš.

Na području naselja Kaline, u ulici Mile Gojsalić, izvedena je zamjena dotrajalog asfalta novim asfaltnim slojem u punoj širini kolnika, u duljini od oko 150 metara, čime je značajno poboljšana prometna infrastruktura i svakodnevna dostupnost za stanovnike ovog dijela općine.

Također, asfaltiran je istočni ogranak ulice Kralja Zvonimira - I. odvojak, u duljini od oko 100 metara, koji do sada nije bio asfaltiran, čime je riješen dugogodišnji infrastrukturni nedostatak.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 85.000,00 eura s PDV-om.

Načelnik Općine Podstrana istaknuo je kako se radi o dijelu šireg investicijskog ciklusa koji se kontinuirano provodi na području cijele općine:

„Kontinuirano ulažemo u sve dijelove Podstrane, s ciljem ravnomjernog razvoja i podizanja kvalitete života naših mještana. Ovi radovi možda nisu veliki pojedinačno, ali zajedno čine značajnu razliku u svakodnevici naših ljudi. Posebno mi je važno naglasiti da uz unapređenje infrastrukture vodimo računa i o energetskoj učinkovitosti te zaštiti okoliša, što potvrđuje i ugradnja moderne LED rasvjete u Težačkoj ulici. Nastavljamo istim tempom i u narednom razdoblju, s nizom projekata koji su već u tijeku diljem općine.“

Iz Općine poručuju kako se i u narednom razdoblju očekuje nastavak radova na komunalnoj infrastrukturi, s ciljem daljnjeg unaprjeđenja uvjeta života u svim naseljima Podstrane.