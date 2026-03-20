Završena prva faza radova u Ulici sv. Mihovila: asfaltirana dionica i dodatnih 100 metara, stiže nastavak

Dodatni oprez potreban je i zbog povećanog broja pješaka, budući da autobusna linija zbog radova trenutačno ne prometuje do posljednje stanice na Kamenu

Mjesni odbor Kamen izvijestio je putem svoje Facebook stranice kako je završena prva faza izgradnje kanalizacijske i nove vodovodne mreže u Ulici sv. Mihovila.

Kako navode, jučer je asfaltirana cijela odrađena dionica, ali i dodatnih stotinjak metara prema Šinama koji nisu bili obuhvaćeni radovima.

U narednom razdoblju preostaju završni radovi uređenja, čišćenja, spajanja ulaza i iscrtavanja prometnih linija, dok se radovi uskoro nastavljaju u novoj fazi – do skretanja za Zvonimirovu ulicu.

Iz Mjesnog odbora posebno ističu kako će stanovnici ovog dijela ulice, kao i Ulice sv. Petra, uskoro dobiti obavijest o mogućnosti priključenja na kanalizacijsku mrežu, s obzirom na to da se nova dionica spaja na postojeći kolektor.

Ujedno su uputili apel vozačima na oprez. Već prvog dana nakon asfaltiranja zaprimljene su dojave o vožnji neprilagođenom brzinom, zbog čega mole sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje, osobito zbog djece koja tim putem idu u školu.

Dodatni oprez potreban je i zbog povećanog broja pješaka, budući da autobusna linija zbog radova trenutačno ne prometuje do posljednje stanice na Kamenu.

