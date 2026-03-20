Završena prva faza radova u Ulici sv. Mihovila: asfaltirana dionica i dodatnih 100 metara, stiže nastavak

Mjesni odbor Kamen izvijestio je putem svoje Facebook stranice kako je završena prva faza izgradnje kanalizacijske i nove vodovodne mreže u Ulici sv. Mihovila.

Kako navode, jučer je asfaltirana cijela odrađena dionica, ali i dodatnih stotinjak metara prema Šinama koji nisu bili obuhvaćeni radovima.

U narednom razdoblju preostaju završni radovi uređenja, čišćenja, spajanja ulaza i iscrtavanja prometnih linija, dok se radovi uskoro nastavljaju u novoj fazi – do skretanja za Zvonimirovu ulicu.

Iz Mjesnog odbora posebno ističu kako će stanovnici ovog dijela ulice, kao i Ulice sv. Petra, uskoro dobiti obavijest o mogućnosti priključenja na kanalizacijsku mrežu, s obzirom na to da se nova dionica spaja na postojeći kolektor.

Ujedno su uputili apel vozačima na oprez. Već prvog dana nakon asfaltiranja zaprimljene su dojave o vožnji neprilagođenom brzinom, zbog čega mole sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje, osobito zbog djece koja tim putem idu u školu.

Dodatni oprez potreban je i zbog povećanog broja pješaka, budući da autobusna linija zbog radova trenutačno ne prometuje do posljednje stanice na Kamenu.