ZAVRŠENA PRVA FAZA RADOVA NA PUTU MAJDANA Promet ponovno teče nesmetano

Radovi izvedeni u sklopu Ugovora – Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje, koji je dio velikog Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin, službeno su završeni u ulici Put Majdana, i to na lokacijama kod OŠ „don Lovre Katić“ i na lokaciji kod tvornice „Voljak d.o.o“. Također, u sklopu ove faze radova, završeni su radovi i u ulici Put Smiljanovca.

Sada se sav promet na ovom dijelovima ulice Put Majdana, kako za pješake tako i vozila, odvija potpuno nesmetano i regularno.

Ovim završetkom radova građani Solina, dobila su suvremenu komunalnu infrastrukturu.

Miroslav Delić, direktor Vodovoda i kanalizacije Split naglasio je važnost završetka radova na Putu Majdana:

„Na Putu Majdana kod osnovne škole „don Lovre Katić“ postavljen je potpuno novi vodovodni i kanalizacijski sustav. Sustav je izrađen prema suvremenim standardima, koji će dugoročno osigurati kvalitetnu i sigurnu komunalnu uslugu. Zadovoljni smo što su i ovi radovi uspješno realizirani te planiramo i daljnje aktivnosti odnosno radove na području grada Solina kako bi se i na drugim područjima poboljšala vodoopskrba i odvodnja. Zahvaljujemo izvođačima radova te Gradu Solinu i Županijskoj upravi za ceste na suradnji koja je i nužna pri izvođenju ovako zahtjevnih projekata. Posebno se zahvaljujemo svim stanovnicima na strpljenju koje su pokazali tijekom izvođenja radova te im ovim putem čestitam i blagdan Male Gospe.“

Radovima su, osim onih u ulici Put Majdana, obuhvaćene i brojne crpne i hidroforske stanice te vodospreme na području Solina, Podstrane, Klisa i Dugopolja, što dodatno osigurava stabilnu opskrbu i kvalitetnu komunalnu uslugu za tisuće stanovnika.

Općenito o Projektu:

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin je ukupne vrijednosti 1.791.760.602,63 kn, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kn 68,71 % u iznosu od 975.315.032,88 kn financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostale 372.352.120,53 kune ili 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog Projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjen za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.