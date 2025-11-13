Završena peta faza podvodnih arheoloških istraživanja u hvarskoj luci: Otkriveni vrijedni nalazi iz kasne antike

Početkom studenoga 2025. godine zaključena je peta kampanja podvodnih arheoloških istraživanja u luci grada Hvara, dio višegodišnjeg projekta koji se sustavno provodi od 2021. godine. Najnovija istraživanja ponovno potvrđuju iznimnu važnost hvarske luke kao jedne od ključnih točaka tranzita i pomorske trgovine na istočnoj obali Jadrana.

Ovogodišnji radovi obuhvatili su dvije arheološke sonde. U Sondi 1, smještenoj u plićem i kamenitom dijelu obale, arheolozi su otkrili cjelovitu sjevernoafričku lucernu te više ulomaka amfora, što upućuje na intenzivne trgovačke kontakte s udaljenim mediteranskim područjima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Znatno bogatiji nalazi zabilježeni su u Sondi 2, na većoj dubini, gdje je otkriven opsežan keramički materijal sjevernoafričkog i istočnomediteranskog podrijetla. Posebno se ističe velika količina kasnoantičkog novca iz 4. stoljeća, što dodatno naglašava važnost luke kao prometnog, gospodarskog i strateškog čvorišta kasne antike.

Prema ocenama stručnjaka, nalazi svjedoče o kontinuitetu korištenja hvarske luke kroz duga povijesna razdoblja, s posebno izraženom aktivnošću između 4. i 6. stoljeća. U tom je razdoblju Hvar bio jedno od najvažnijih pomorskih središta na istočnoj obali Jadrana, a sustavna istraživanja posljednjih godina omogućuju sve jasnije razumijevanje njegove uloge u antičkom i kasnoantičkom pomorskom krajoliku.

Projekt se provodi uz potporu Grada Hvara i Splitsko-dalmatinske županije, u okviru Programa zaštite i valorizacije pomorske baštine SDŽ. Ovogodišnjem timu pridružio se i kustos Zavičajnog muzeja grada Visa, što dodatno širi stručnu suradnju na području istraživanja i zaštite jadranske arheološke baštine.