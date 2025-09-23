Završen ponovljeni natječaj za pripravnike u KBC Split. Nezadovoljni tvrde da im je napravljena šteta

Ponovljeni natječaj za zaposlenje pripravnika u splitskoj bolnici završio je, i sada je u tijeku obrada pristiglih molbi: ukupno KBC Split traži pripravnike za godinu dana pripravničkog staža u raznim segmentima, pa je tako natječaj raspisan za jednu medicinsku sestru, pet fizioterapeutskih tehničara, dva zdravstveno-laboratorijska tehničara, pet prvostupnika fizioterapije, osam prvostupnika radiološke tehnologije, dva prvostupnika radne terapije te tri prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Ukupno dakle 26 pripravnica ili pripravnika!

Ovo međutim nije još jedna ‘servisna’ informacija, samo još jedna obavijest o završetku natječaja u najvećem poslodavcu u Splitu, bolnici. Jer, nedavno je to bilo, tamo negdje u sparnom kolovozu (otprilike kada je i do nas došao glas) da je Slobodna Dalmacija objavila ‘neobični’ natječaj splitskog KBC-a.

A u pitanju je bio praktički isti natječaj, samo je pažnju medija (ali i onih kandidata koji su se našli ‘ispod crte’) privukao neobični kriterij: najvažniji argument kandidata je bio – najbrži prst?! Dakle onaj kandidat čija je prijava prva stigla, odnosno prva predana u poštanskom uredu, imao je prednost… Što je pinku zazvučalo neobično, da ne kažemo da je pomalo slutilo na nekakvu namještaljku. Takve sumnje su iz uprave KBC-a odlučno otklonili te su konstatirali da je takav naputak, dakle da najbrži prijavitelji imaju prednost pred ostalima, stigao iz Zagreba, iz nadležnog Ministarstva zdravstva.

Ipak su poništili rezultate

Unatoč takvim tvrdnjama, ipak su poništili rezultate spornog natječaja te je 4. rujna raspisan novi, u kojem su se vratili stari kriteriji. Taj natječaj je upravo završio te se sada ocjenjuju molbe – kao i godinama ranije (ali kao i u medicinskim ustanovama u susjednim gradovima gdje niti u jednom trenutku nije postojao kriterij ‘najbržeg prsta’), vraćen je kriterij najstarije diplome. Tko je od kandidata prvi diplomirao, taj ima prednost. Idući kriterij (ako su kandidati završili obrazovanje u istom mjesecu iste godine) je kraće trajanje obrazovanja, a ako je i to identično, prednost treba dati kandidatu s višim prosjekom ocjena tijekom školovanja.

Ponovimo dakle, ovakvi kriteriji su postavljeni prije ‘spornog’ natječaja zvanog ‘najbrži prst’, koji je pak izazvao brojne i burne reakcije ‘zaposlenih’. Kontaktirali su naime našu redakciju i pokušali skrenuti pažnju na niz nepravdi s kojima su suočeni oni kandidati koji su primljeni na pripravništvo, samo da bi im onda taj natječaj bio poništen, kako oni tvrde, bez nekog argumenta, pod pritiskom javnosti.

Prenijet ćemo našim čitateljima njihove probleme, ali na ovom mjestu moramo nadležnim uputiti našu opservaciju. Koliko god je najbrže dostavljena molba kao glavni kriterij suluda, čini nam se da ni dosadašnja praksa (koja je eto nastavljena i ovim natječajem) nije pravedna ni motivirajuća. Za niti jednu uključenu stranku, osim možda za one najljenije. Jer najvažniji kriterij je (ponovo) duljina čekanja na pripravništvo, odnosno onaj tko je završio školovanje recimo 2015. godine sada ima apsolutnu prednost! I gdje je tu motiv za bolnicu kao poslodavca da zapošljava najbolje osobe, gdje je motiv mladima da diplomiraju u roku, s najboljim mogućim ocjenama? Nema tog motiva, kad je praksa da ćeš pripravnički dobiti po redoslijedu završetka školovanja. Kakav si bio student, koliko ti je trebalo vremena za usvojiti znanja, to je sve od drugorazrednog značaja…

'Na temelju tih informacija, mnogi kandidati su poduzeli ozbiljne korake – dali otkaze na postojećim poslovima...'

Eto, kad smo to razjasnili, sada možemo i prenijeti što su nam kazali pripravnici čiji je natječaj na koncu poništen.

‘Natječaj je proveden, a rezultati objavljeni 25. kolovoza 2025. po uvjetima koji su jasno napisani I svi su znali za njih. Nakon objave rezultata, KBC Split je od kandidata koji su prošli na natječaju tražio da donesu potrebnu dokumentaciju o zaposlenju, što su oni i učinili. Tom prilikom rečeno im je kako bi početak rada trebao biti otprilike 15 dana od objave rezultata. Na temelju tih informacija, mnogi kandidati su poduzeli ozbiljne korake – dali otkaze na postojećim poslovima, odbili druge prilike, a treba uzeti u obzir da možda neki od njih ne žive u Splitu i morali su se preseliti, platili su stanarinu, kaparu za stan, troškove preseljenja i prilagodili svoje živote očekivanom zaposlenju. Međutim, praktički tjedan dana prije predviđenog početka rada, stigla je vijest o poništenju natječaja. Moramo naglasiti kako u rezultatima objavljenim 25. kolovoza nije postojala nikakva mogućnost žalbe niti je naveden žalbeni rok, a nigdje nije ni objavljeno obrazloženje odluke o poništenju natječaja, kandidati do danas nisu dobili nikakvo službeno objašnjenje. - ogorčeni su naši sugovornici, koji dodaju kako sve ostavlja dojam netransparentnosti, a poništeni natječaj ‘zbog vanjskih pritisaka’ je napravio štetu i nepravdu kandidatima, smatraju između ostalog mladi ljudi koji su prošli na prvom natječaju, a u ovom drugom su mahom ostali bez pripravništva.

Za napomenuti je i kako u tekstu ovog ponovljenog natječaja uredno stoji (vjerojatno je tako bilo i u prvom slučaju) kako ‘KBC Split zadržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti, kao i dijela Natječaja, ne navodeći pritom razloge poništenja’. Ponovimo, koliko god ‘najbrži prst’ kao najvažniji kriterij ne zvuči razborito, niti ovaj aktualni kao neka inverzna FIFO metoda, po nama, ne drži vodu…

Evo što kažu iz splitskog KBC-a na naš upit

Inače, iz splitskog KBC-a su nam kratko odgovorili na neka od pitanja vezana uz ovaj neobičan slučaj, evo integralnog odgovora bez puno analize.

‘Natječaj je proveden u skladu s naputkom Ministarstva zdravstva u kojem je kao prvi kriterij naveden redoslijed zaprimanja zahtjeva. Stav je KBC-a Split da bi se kandidati trebali rangirati ovisno o duljini čekanja na pripravnički staž, duljini studiranja i prosjeku ocjena, a da bi redoslijed predaje zahtjeva trebao biti posljednji kriterij, kao što je bilo na svim do sada provedenim natječajima za pripravnički staž. Stoga je odlučeno natječaj poništiti i ponoviti ga u skladu s navedenim kriterijima.’

Neslužbeno, ovaj konkretni natječaj s kriterijima i svim ostalim uvjetima, zapravo raspisuje Ministarstvo zdravstva, splitska bolnica tu nema nikakvog upliva pa tako niti postavljanja nekih svojih kriterija. Tipa, da najbolji student ima prioritet. Ne, te kriterije eventualno u KBC Split mogu postaviti kada sami raspisuju natječaje za liječnike ili sestre...

Kad smo već kod Ministarstva zdravstva, nekidan je na Radio Splitu gostovao državni tajnik rečenog ministarstva Tomislav Dulibić...

-To je bila malo nespretna uputa, slažem se da kriterij 'najbržeg prsta' otvara prostor za određene sumnje... Iako je takva uputa išla i prošlih godina, i u druge ustanove, taj uvjet nije prvi nego je na posljednjem mjestu. Primjenjuje se samo ako imamo kandidate s istim prosjekom ocjena i duljinom studiranja. U tom slučaju i samo u tom slučaju bi se gledalo vrijeme prijave. - kazao je između ostalog državni tajnik Dulibić u programu Radio Splita. Dodao je još i da je ravnatelj KBC Split ispravno poništio natječaj...