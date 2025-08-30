Završen očevid teške prometne nesreće u Dalmaciji: Poginula je 22-godišnja cura, evo kako je došlo do nesreće

Na lokalnoj cesti 65032 između Tribunja i Ivinja jučer se oko 16:15 sati dogodila teška prometna nesreća u kojoj je život izgubila 22-godišnja putnica iz osobnog automobila, dok su vozačica i još jedan putnik zadobili teške tjelesne ozljede opasne po život.

Kako je došlo do nesreće

Prema rezultatima očevida, kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku, nesreća se dogodila kada je 28-godišnja vozačica osobnog vozila šibenskih oznaka ušla u nepregledni lijevi zavoj neprilagođenom brzinom. Kolnik je bio mokar zbog kiše, a zbog gubitka kontrole vozilo je izletjelo izvan kolnika, nakon čega se ponovno vratilo na cestu i prešlo u suprotnu traku.

Tada je došlo do sudara s teretnim vozilom zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 34-godišnjak.

Posljedice nesreće

U nesreći je smrtno stradala 22-godišnja putnica, dok su vozačica i 36-godišnji putnik teško ozlijeđeni i hospitalizirani u Općoj bolnici Šibenik. Tijelo preminule prevezeno je na Odjel patologije gdje će se obaviti obdukcija.

Vozaču teretnog vozila izuzeti su krv i urin radi analize, a oduzet je i tahograf s karticom vozača kako bi se obavilo dodatno vještačenje.

Promet bio zatvoren više sati

Zbog provođenja očevida lokalna cesta između Tribunja i Ivinja bila je zatvorena od 17:19 do 22 sata, a promet se odvijao obilaznim pravcima.

Protiv 28-godišnje vozačice osobnog automobila bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.