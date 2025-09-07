Završen 35. Alkarski padobranski kup

Nakon što su padobranci natjecatelji odskakali devetu seriju skokova, završeno je tradicionalno međunarodno padobransko natjecanje u skokovima na cilj, 35. Alkarski padobranski kup koji se u organizaciji aerokluba Sinj provodilo tijekom vikenda na sinjskom aerodromu.

U ekipnoj konkurenciji nakon devet važećih serija skokova, naslov pobjednika ponijela je domaća ekipa Sinj 1 sa prikupljena 132 „punta“ i 163 kaznena centimetra ispred svojih klupskih kolega, ekipe Sinj 2 koja je imala 121 „punat“ i 372 kaznena centimetra te ekipe Sky Dive Banjaluka sa 78 „punata“ i 415 kaznenih centimetara. U sastavu pobjedničke ekipe nastupili su Andrija Kovačević, Jurica Jagnjić, Matko Vuković, Andi Odak i Zlatko Ugrin.

Četvrto mjesto pripalo je Mix ekipi sastavljenoj od padobranaca iz Splita, Zagreba i Slovenije.

U pojedinačnoj konkurenciji, također nakon devet važećih serija skokova, najbolji rezultat i počast Slavodobitnika 35. Alkarskog padobranskog kupa ostvario je Jurica Jagnjić sa 27 „punata“ i 28 kaznenih centimetara ispred Andrije Kovačevića koji je imao identičnih 27 „punata“ te 29 kaznenih centimetara. Iako se za samo 1 centimetar nije dogodilo „padobransko pripetavanje“ neizvjesnost je bila maksimalna sve do zadnjih skokova ove dvojice sinjskih padobranaca.

U dijelu kupa koji se odnosi na interne nagrade i poredak skakale su se po tri serije skokova za padobranske Baru, Čoju i Alku. Pobjednik Bare je Andi Odak sa 9 „punata“ i 8 kaznenih centimetara. Čoju je odnio Zlatko Ugrin sa 9 „punata“ i 6 kaznenih centimetara, a Alka je pripala Andriji Kovačeviću koji je ostvario 9 „punata“ i 7 kaznenih centimetara.

Iako je zbog promjene originalnog termina održavanja ovogodišnji Alkarski padobranski kup bio bez sudjelovanja nekoliko kvalitetnih ekipa i pojedinaca, ipak je pružio pregršt uzbuđenja tijekom dva dana njegovog održavanja.

Ovogodišnji kup su poduprli Splitsko dalmatinska županija, Grad Sinj, Turistička zajednica SDŽ, Općina Otok i niz privrednih subjekata iz Cetinske krajine na čemu im se aeroklub Sinj zahvaljuje.