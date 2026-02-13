Završava se asfaltiranje Ferate

Radovi na asfaltiranju prometnica u Brnazama ulaze u samu završnicu. Nakon što su završeni zahvati na većem dijelu kanalizacijskog sustava, nastavljeno je s uređenjem Ferate, ceste koja je tijekom izvođenja radova na Aglomeraciji preuzela cijeli promet s izrazito frekventne državne ceste D1.

Slobodno se može reći da je Ferata iznijela najveći teret Aglomeracije i rekonstrukcije D1 kroz Brnaze, služeći mjesecima kao ključna prometnica prema Splitu.

Radove su obišli gradonačelnik Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta, izrazivši zadovoljstvo činjenicom da se nakon dužeg kišnog razdoblja radovi nastavljaju punim tempom. U opuštenoj atmosferi, gradonačelnik je uzeo lopatu u ruke i pridružio se radnicima, poručivši kako je “svaki metar novog asfalta rezultat zajedničkog truda i upornosti”.

U sklopu projekta prometnice se asfaltiraju u standardnom profilu širine tri metra, no odlukom gradonačelnika Bulja dodatno se asfaltiraju i svi dijelovi iznad tog profila gdje god je to potrebno. Time ulice nakon aglomeracijskih radova dobivaju cjelovit i funkcionalan izgled s uređenim ulazima, proširenjima i površinama koje izvorno nisu bile obuhvaćene projektom.

Grad Sinj pritom izdvaja značajna vlastita sredstva kako bi prometnice nakon završetka radova bile uređene u potpunom profilu. Odlukom gradonačelnika osigurano je oko 3 milijuna eura za asfaltiranje cesta u sklopu grupa radova 1, 2 i 3, čime je Grad preuzima dodatnu odgovornost za kvalitetnu završnu izvedbu.

Asfaltiranje će se nastaviti na Ferati, kao i na pojedinim manjim nerazvrstanim cestama, a dinamika radova ovisit će o povoljnim vremenskim uvjetima.

Očekuje se da će svi preostali asfalterski zahvati u Brnazama uskoro biti privedeni kraju, čime će se zaokružiti cjelina radova na povijesno najvećem infrastrukturnom projektu u Sinju.