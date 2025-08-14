Završava 71. Splitsko ljeto

Kazališni festival 71. Splitsko ljeto svečano će biti zatvoreno večeras, u utorak 14. kolovoza nakon izvedbe posljednje festivalske predstave, baleta Chopiniana / Valpurgina noć u dvorištu Osnovne škole Spinut u Teslinoj ulici u Splitu. Nakon uručivanja nagrada Judita nagrađenima, ansamblu opere Dioklecijan, i dramskom prvaku Miji Jurišiću, festival će zatvorenim proglasiti splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, a festivalsku će zastavu spustiti Miroslav Ljubičić, dugogodišnji zborist Opere HNK Split, ujedno i kreativni dio nagrađenog ansambla Dioklecijana.

Izvedba baleta Chopiniana / Valpurgina noć počinje u 21 sat, a završava otprilike u 22.15, nakon čega slijedi svečanost zatvaranja.

1. Splitsko ljeto je, od 14. srpnja do 14. kolovoza publici ponudilo 57 opernih, dramskih, baletnih, koncertnih izvedbi, literarni program i prigodne likovne izložbe. Dvije dramske i baletne, jedna operna premijera izvedene su na umjetničkom nivou prepoznatom od kritike i publike koja je predstave pohodila u rekordno velikom broju.

Tradicionalno, festival je obuhvatio brojne lokacije i time donio umjetnost na ulice i trgove te približio izvođače publici. Susretali smo se na Peristilu, u sklopu Vile Dalmacije, Ljetnom kinu na Bačvicama, Srebrnim vratima, Crkvi Svetog Jerolima, Galeriji umjetnina, Sustipanu, Dioklecijanovim podrumima, u HNK Split, na nezaobilaznoj pozornici u Vrlici i u dvorištu Osnovne škole Špinut, koja je kvalitetno zamjenila oštećenu lokaciju na Benama.

Kroz program zatvaranja vodit će nas glumci splitskog HNK, organizatora Festivala, Katarina Romac i Pere Eranović.