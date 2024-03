ZAVRILI SMO U SPLITSKU SLANU SOBU - U malom "rudniku soli" preko tisuću ljudi našlo je olakšanje

Čovječanstvo bez soli ne može! Pokušajte samo jesti jelo koje niste posolili. Koliko je ona bitna u našim životima pokazuje nam i povijest u kojoj su se zbog nje vodili čak i ratovi. Ona je ljekovita i baš zato Split ima svoj rudnik soli kroz koji je prošlo više od tisuću ljudi. Riječ je o Slanoj sobi koju vodi Lea Zovko Ružić.

Na ideju otvaranja Slane sobe došla je prije 14 godina zbog svoje kćerke Dore koja je s četiri godine počela kašljati, a s 12 joj je godina dijagnosticirana astma. Ideja o otvaranju Slane sobe je postala njen život, odnosno borba s kćerinim kašljem joj je postala svakodnevnica.

- Nema gdje nisam u to vrijeme tražila pomoć, nema gdje suprug i ja nismo vodili našu kći kako bi joj pomogli u liječenju. Kako je moja kći zbog svoje bolesti stalno bila po bolnicama i na inhalacijama nije puno bila u školi. Unatoč tome što smo sve poduzimali ništa joj nije pomagalo. Shvatila sam da nešto moram napraviti. Slučajno sam od svoje rodice, koja je živjela u inozemstvu, saznala za Slanu sobu i već tada donijela odluku da je, nakon što sam dala otkaz, otvorim u Splitu.

Nakon odluke je izradila cijeli projekt Slane sobe uvjerena da će njenoj kćeri pomoći kao što joj je prije toga pomagala i ona u Ljubljani. Napokon u svibnju 2010. godine Split je dobio Slanu sobu. Sretna zbog toga Lea je istovremeno i bila tužna jer je njen otac, glumac HNK Ilija Zovko nedugo prije toga umro od karcinoma pluća, potom joj se od iste bolesti razbolio i rođak zbog čega joj je ta "plućna priča" postala teška i osobna.

Iako svjesna da Slana soba neće biti profitabilna, a i svi su je blijedo gledali kada bi im rekla u što se upušta, krenula je s njom da bi prvenstveno pomogla svojoj kćeri, ali i ostaloj djeci, kao i odraslima koji su patili zbog svoje bolesti, ističe.

Haloterapija

Slana soba se po pravilu gradi u već izgrađenom prostoru u kojem se postavlja tri tone soli. Građena je isključivo od prirodnih materijala soli radi izbjegavanja alergijskih reakcija na sastav, potom od vode i drva, odnosno kamene soli iz rudnika koja je čišća od morske. Za nju su potrebne određene dozvole, a bitna je ona o statici zgrade zbog tako velike količine soli. Upravo zato je u početku Lea imala problema jer joj brojni nisu željeli iznajmiti prostor. Sve dok nije pronašla jedan ispod KBC- a Split u kojoj samo soba ima 12 kvadrata.

- Kubik zraka sadrži određeni broj mikro čestica soli koje stavljam u poseban aparat koji je melje i raspršuje unutar prostora, a čestice su velike tek dva do pet mikrona. To je iznimno sitno i zato se može udahnuti inače bi nas to gušilo zbog čega bi kašljali. To se lagano diše, sol se rastapa kroz cijelu sluznicu i prolazi kroz nos, grlo i sinuse sve do alveola pluća zbog čega je bolja od inhalatora.

Haloterapija ili inhalacija, odnosno čišćenje dišnog sustava se provodi kontinuirano jednom do tri puta tjedno minimalno tri do šest tjedana, a terapije traju 40 minuta. Pomaže kod astme, upale pluća, bronhitisa, cistične fibroze, KOPB- a, sinusitisa, rinitisa, bronhiektazije, kronične infekcije, dugotrajnog kašlja i adenoiditisa. Djecu roditelji dovode zbog problema s gornjim i donjim dijelom dišnog sustava, viroza i noćnog kašlja, a odrasli se najčešće javljaju zbog problema sa sinusima i sezonskim alergijama.

Djeca se u slanoj sobi najčešće igraju i to bagerima, grade kule, ali ne od pijeska već od usitnjene soli koje na podu Slane sobe ima u izobilju. U sobi su udobne fotelje, pa odrasli čitaju ili slušaju glazbu koja do njih dopire iz zvučnika na zidu uz izmjenu boje svjetala sa stropa, a neki znaju i zaspati.

- Javljaju mi se ronioci, motoristi i ostala skupina ljudi koja je izložena sa sinusima i u tim je slučajevima sasvim dovoljno doći na terapiju pet ili šest puta jer to lako rješavamo. Takve slučajeve rješavamo u 80 posto slučajeva. Godinama mi dolaze i ljudi koji kronično imaju KOPB i kažu mi da nakon terapija lakše dišu i obavljaju svoju svakodnevnicu. Haloterapija je jako dobra i kod kožnih oboljenja, pogotovo kod djece s atopijskim dermatitisom, a imala sam i osobe s psorijazom koje su dolazile na terapiju.

Lea je, po osobnom priznanju, u početku imala sreću jer joj je u Slanu sobu na terapije dolazio veliki broj liječnika među kojima su bili poznati neuropsihijatar, ginekolog, liječnik koji radi na poremećajima spavanja, te brojni drugi. Njeni klijenti s najdužim "stažom" dolaska na haloterapiju i to pune tri godine su djeca zbog alergijskog rinitisa, astme i bronhitisa.

Poznati pjevači, sportaši, članovi zbora

Najmlađa klijentica je imala samo mjesec i pol dana. Došla je zbog upale pluća i jedino je u Slanoj sobi mogla mirno dojiti majku, dok je najstariji klijent imao 89 godina. U splitsku Slanu sobu pristižu ljudi sa svih strana županije, Dalmacije, ali i ostalih gradova. Zanimljivo je kako je jedna majka iz Zadra koja je u splitsku Slanu sobu dovodila svoje dijete nakon određenog vremena sobu otvorila i u svom gradu, a isto su napravile i majke u Šibeniku i Sinju.

- Slana soba je pomoćna terapija. Ona nikada neće zamijeniti antibiotik i ne želim je nametati niti je reklamiram kao nešto osnovno, ali je ona izvrsna pomoć u svim tegobama koje prate osobu bez obzira je li ima prehladu, gripu ili je preboljela COVID. Ove godine imam dosta djece s hripavcem. Haloterapijom se kontinuirano čiste pluća.

Splitskoj Slanoj sobi nisu mogli odoljeti ni poznati pjevači, sportaši, članovi zbora prije svojih koncerata. Kroz tu je sobu prošlo više od tisuću ljudi. U njoj se dnevno može obraditi do osam terapija. Najsimpatičniji poziv od klijenata Lea je imala jednom prilikom kada je nazvao stariji gospodin pitajući je li haloterapija liječenje preko telefona.