Emotivna objava za Petra Rogošića Grka: “Zauvijek si dio nas”

Organizatori Memorijalnog malonogometnog turnira Petar Rogošić Grk oglasili su se na društvenim mrežama emotivnom objavom u spomen na prerano preminulog Petra Rogošića.

U kratkoj, ali snažnoj poruci prisjetili su se njegove hrabrosti, borbenosti i vedrog duha, ističući kako je ostavio neizbrisiv trag u zajednici koja ga neće zaboraviti.

– U tišini se sjećamo tvoje hrabrosti, borbe i vedrog duha. Prerano si otišao, ostavio si trag koji nikada neće izblijedjeti, jer mi ćemo ga čuvati. Zauvijek si dio nas – poručili su.

Njihove riječi još jednom potvrđuju koliko je Petar Rogošić “Grk” bio voljen i cijenjen, a uspomena na njega i dalje živi kroz turnir koji nosi njegovo ime.

– Počivaj u miru, dragi Petre – zaključili su u objavi.