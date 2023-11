Zavirite u laboratorij KBC-a Split i upoznajte stručnjake koji stoje iza brojki u vašem laboratorijskom nalazu

Europski je dan laboratorijske medicine koji se svake godine obilježava 5. studenog. Tim povodom videom i fotografijama vas vodimo u laboratorij splitske bolnice da vidite kako izgleda obrada vaših uzoraka te koji stručnjaci u njemu rade.

Svakoga od nas liječnik je uputio na barem neku laboratorijsku pretragu, najčešće analizu krvi ili urina, kako bi nam preciznije postavio dijagnozu, spriječio razvoj bolesti ili pratio uspješnosti terapije.Gotovo sva medicinska dijagnostika započinje laboratorijskim pretragama, stoga je suvremeno opremljen laboratorij te stručno i odgovorno osoblje iznimno važan dio modernog zdravstvenog sustava. Upravo takav laboratorij i djelatnike ima Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Split.

Rad Zavoda organiziran je na dva lokaliteta, Firule i Križine, te radi neprekidno - 24 sata, vršeći medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku iz područja opće i specijalističke biokemije, laboratorijske hematologije, koagulacije, imunologije te hitne laboratorijske dijagnostike.

„Zavod za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku jedini je laboratorij specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u Splitsko-dalmatinskoj županiji te laboratorij kojem gravitira najveći broj stanovnika u Hrvatskoj. Dnevno obradimo do 1.800 pacijenata, bolničkih i vanjskih. Svaki od njih u prosjeku ima po tri uzorka što je gotovo 6.000 različitih uzoraka u danu koje zaprimimo i moramo obraditi. U protekloj 2022. godini naš Zavod je izdao preko 12.500 miliona rezultata stoga možemo reći da smo najveće rutinsko radilište u Hrvatskoj“, kazala je doc. dr. sc. Leida Tandara, pročelnica Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku.

Pri Zavodu djeluju ambulante za uzorkovanje krvi u kojima se svako jutro zaprime uzorci od 500 do 850 pacijenata. „U našu ambulantu zaprimamo pacijente od 6.30 do 9.30 sati, a radimo dok ne obradimo sve koji su pristigli. “Izuzetno smo ponosni na organizaciju posebne ambulante za uzorkovanje krvi djeci do 7. godine života i svoj djeci s posebnim potrebamau kojoj se vrši uzorkovanje za sve dijagnostičke laboratorije u bolnici kako se djeca ne bi nepotrebno izlagala višekratnom uzorkovanju krvi“, istaknula je Ana Parić, ing. med. lab. diag., glavna inženjerka Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku.Većini pacijenata uzorkovanje se vrši na Firulama, a ambulanta na Križinamaodređena je za hemato-onkološke i transplantirane pacijente.

Uzorke u ovaj laboratorij dostavljaju i suradne ustanove poput ustanova za kućnu njegu, laboratorija OB Šibenik, OB Zadar i OB Dubrovnik koji dostavljaju uzorke za analize koje sami ne izrađuju. Zaprimaju sei uzorci iz udaljenih laboratorija primarne zdravstvene zaštite, iz Makarske, Metkovića, Ploča, Korčule i Vele Luke.

Nakon uzimanja ili zaprimanja krvi, stolice, urina ili bilo koje druge tjelesne tekućine, podaci o pacijentima se upisuju u laboratorijski informacijski sustav te dobiju svoj jedinstveni broj tj. barkod. Nakon toga započinje najvažniji dio – obrada uzoraka. Da bi analiza bila što brža i preciznija, laboratorij je opremljen najsuvremenijim instrumentima koji pomažu djelatnicima da pouzdano i precizno provedu najsloženije analize. Ipak uzorcima sepristupa i individualno pa ga stručno osoblje analizira mikroskopski. „Moderna oprema uvelike nam olakšava posao,no ima i svoja ograničenja i ponekad ne može zamijeniti ljudsko oko i iskustvo“, svjedoči Nevenka Babić, koja u laboratoriju provodi već četrdeset treću godinu radnog staža.

Osim kvalitete iznimno je važna i brzina, posebno kod hitnih pacijenata čiji rezultati pretragatrebaju biti gotovi kroz sat vremena.Od nedavno su laboratorij i Objedinjeni hitni bolnički prijem KBC-a Split zračnom poštom povezani kako bi uzorci bili što prije dostavljeni na analizu. Plan je da se na isti način s laboratorijem povežu i drugi odjeli.

Zavod je podijeljen na dva odjela. Odjel za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu vodidoc. dr. sc. Daniela Šupe-Domić, a glavna inženjerka je Marija Banić, univ. bacc. med. lab.Odjel za laboratorijsku hematologiju s koagulacijom vodi doc. dr. sc. Nada Bilopavlović, a glavna inženjerka jeVladimira Martić, univ. bacc. med. lab. diag.Zavod je i nastavna baza studija Medicinske laboratorijske dijagnostike na Odjelu zdravstvenih studija, a sudjeluje i u izobrazbi studenata medicine i farmacije na Medicinskom fakultetu u Splitu.

Na Zavodu je trenutno zaposleno 127 djelatnika, a među njima je 121 zdravstveni djelatnik. Najveći broj djelatnika čine laboratorijski tehničari, njih 77 koji su baza cijelog laboratorija, a uz njih jei 27 prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike. Nosioci tima su medicinski biokemičarimeđu kojima je 12 specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine, 1 je specijalist laboratorijske toksikologije i 1 magistar medicinske biokemije.Trenutno imaju i 4 specijalizantice.

Iako zaprimaju velik broj uzoraka i imaju puno posla, djelatnici su radom u laboratoriju jako zadovoljni. „Zanimljivo je i dinamično, ali i zahtjevno. Trudimo se raditi najbolje kako bi naši pacijenti bili zadovoljni“, kazala je Josipa Perković koja u Zavodu radi šest godina.Dvije godine rada više broji Sandra Bakotić koja tvrdi da je svaki dan na Zavodu prilika za naučiti nešto novo. „Radimo u zdravoj i pozitivnoj atmosferi i evo već trinaest godina s veseljem dolazim na posao“, naglasila je Adriana Ordulj. Zadovoljna je i Josipa Pupačić koja se ovom timu tek priključila i kojoj je najizazovniji rad s djecom. „Djeca su preplašena no mi se trudimo smiriti ih i opustiti kako bi sve prošlo brzo i što bezbolnije“.

Stručnjaci su ovo koji stoje iza brojki u vašem laboratorijskom nalazu. Ljudi koji rade iza kulisa zdravstvene skrbi, koji vole svoj posao i nadaju se da će generacije koje dolaze imati još veći interes za rad u laboratorijskoj medicini.

