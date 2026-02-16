Zaustavljen nešto prije 20 sati, a već je imao skoro 2 promila alkohola u krvi

U petak, 13. veljače 2026.godine oko 19.50 sati na području Sinja policijski službenici zaustavili su vozilo kojim je upravljao 42-godišnjak koji je vozio bez položenog vozačkog ispita odnosno prije stjecanja prava na upravljanje, a nalazio se i pod utjecajem alkohola.

Policijski službenici izmjerili su mu koncentraciju od 1,81 g/kg alkohola u organizmu.

Uhićen je i odveden na sud kojem je predloženo da mu se odredi zadržavanje i da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluku o odgovornosti donijet će u redovnom postupku.