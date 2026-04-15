Vozio bez dozvole i odbio pregled na droge: Policija mu oduzela motocikl, sud ga pustio na slobodu

Policijski službenici Postaje prometne policije Split u nedjelju, 13. travnja 2026. godine, u 22.45 sati u Podstrani su zaustavili 49-godišnjeg vozača motocikla za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom bez važeće vozačke dozvole. Provedenim provjerama policija je utvrdila kako mu je vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Pozitivan na amfetamin i THC, odbio daljnji pregled

Nakon zaustavljanja vozač je podvrgnut preliminarnom testiranju na prisutnost droga, pri čemu je utvrđena prisutnost amfetamina i THC-a u organizmu. Policija navodi kako je 49-godišnjak nakon toga odbio daljnji liječnički pregled, odnosno uzimanje krvi i urina radi analize.

Zbog počinjenih prometnih prekršaja vozač je uhićen te je sljedećeg dana doveden nadležnom sudu. U optužnom prijedlogu policija je zatražila da mu se odredi zadržavanje u trajanju od 15 dana zbog opasnosti od ponavljanja istovrsnih prekršaja. Također su predložili da ga se proglasi krivim i kazni zatvorskom kaznom u trajanju od 60 dana.

Privremeno mu oduzet motocikl

Uz predložene sankcije, policija je zatražila i trajno oduzimanje motocikla, koji je zasad privremeno oduzet. Sud je, međutim, vozača pustio na slobodu, dok će odluka o sankcijama biti donesena naknadno.