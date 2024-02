Zatvorenik u Lepoglavi planirao ubiti sutkinju: "Postavit ću joj ručnu bombu u cvjetni aranžman na grobu njezine majke"

Zatvorenik u Izdvojenom odjelu Kaznionice u Lepoglavi, Darijo R. odlučio se povjeriti svom zatvorskom cimeru o planovima nakon puštanja na slobodu.

"Kad izađem iz zatvora, likvidirat ću sutkinju Županijskog suda u Varaždinu. Postavit ću joj ručnu bombu u cvjetni aranžman na grobu njezine majke. Ako ne tako, naći ću neki drugi način da je riješim" – rekao je stari policijski znanac Darijo R. (45) svom zatvorskom cimeru N.D. u Izdvojenom odjelu Kaznionice u Lepoglavi, piše Jutarnji list.

Bilo je to dovoljno da se njegov sustanar iz sobe trgne te napiše pismo navedenoj varaždinskoj sutkinji istrage u kojem joj navodi kako ima informacije o osobi koja priprema njezino ubojstvo.

U lepoglavsku ćeliju vrlo je brzo, sasvim opravdano, stigla policija pa je Darijo R, kao istražni zatvorenik, zaradio još jednu kaznenu prijavu. I opet za prijetnje smrću.

Trenutno se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u splitskom zatvoru te čeka suđenje zbog svog posljednjeg, lepoglavskog grijeha. Prema kaznenoj prijavi, prijetnje su uslijedile zbog netrpeljivosti prema sutkinji istrage koja je prema njemu postupala u okviru svoje službene dužnosti, a zbog svega mu prijeti novih 14 mjeseci zatvora.

Brani se šutnjom

I dok se okrivljeni brani šutnjom, njegov ‘druker‘ iz ćelije prisjetio se kobnog dana iz studenog 2022. kada mu je sustanar Darijo R., otkrio bolesni plan.

"Dok je Darijo konzumirao Suboxone, vrijeđao je varaždinsku sutkinju. Zatim joj je počeo prijetiti govoreći da je o njoj prikupio sve informacije pa i one da zna gdje živi kao i da živi sama. Spomenuo je i da zna da svaki dan posjećuje majčin grob na varaždinskom groblju i da će osobno, kad izađe, postaviti bombu u cvjetni aranžman. Sve to mi se činilo ozbiljno što govori ",prisjetio se N.D. koji je, pak, na taj način pokušao za sebe, u zamjenu za informaciju, ishoditi pogodnost u vidu puštanja na slobodu iz istražnog zatvora.

Upravo to je zaključila navedena sutkinja kad je primila njegovo upozoravajuće pismo iz Lepoglave.

"Shvatila sam to pismo kao pokušaj N.D. da protivno zakonu ishodi određenu odluku koja bi bila povoljna za njega. Pritom mislim na ukidanje istražnog zatvora jer je u pismu naveo da ja njemu pomognem i da će mi on tada reći ime osobe koja priprema moje ubojstvo. Nakon što mi policajci uručili poruku o pravima žrtve, tada sam saznala da bi Dario R. bio osoba koja je pripremala ubojstvo. Okrivljenom sam osobno određivala istražni zatvor 3 listopada 2022., a osobnim zapažanjem sam primijetila da se radi o konzumentu droge koji ima problema s agresivnim ponašanjem i da bi radi toga prijetnje, poput postavljanja bombe na grob moje pokojne majke kojeg često posjećujem, mogao ostvariti", rekla je varaždinska sutkinja, prenosi Jutarnji list.

Inače, Darijo R. je rođen u Sarajevu - kad nije u zatvoru. prebiva u Podravini. Po zanimanju je instalater grijanja, ali i kuhar, nema djecu i lošeg je imovinskog stanja. A iza sebe već ima nekoliko bezuvjetnih osuda zbog prijetnji smrću. U jednom je slučaju 2021. osuđen na godinu dana zatvora, a u drugom uz prijetnje sudilo mu se i zbog nasilja u obitelji te nanošenja ozljeda i oštećenja tuđe stvari radi čega je 2022. osuđen na godinu i osam mjeseci.