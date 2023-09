ZATVOREN DIO AUTOCESTE IZA MOSORA "Upozorite čitatelje na veliku gužvu na obilaznoj cesti do Biska"

HAK javlja da je na snazi zabrana prometa na autocesti A1 između čvora ŠESTANOVAC i čvora BISKO. Za sav promet zatvoren je kolnik između čvora ŠESTANOVAC i čvora BISKO u smjeru Zagreba. Promet je preusmjeren i vodi se obilaznim pravcima. “Molimo korisnike za poštivanje prometnih znakova. Molimo korisnike za dodatan oprez. čvor Šestanovac (A1) -DC 39-DC60-DC220- Čvor Bisko”, javlja HAK.

“Vozilo u kvaru na autocesti A1 na 393+000 km između čvora BLATO NA CETINI i čvora BISKO u smjeru Zagreba promet se vodi jednom prometnom trakom.Vozi se uz ograničenje brzine 40 km/h. Molimo vozače za dodatan oprez”, dodali su.

Kako doznajemo, kasno sinoć došlo je do prevrnuća lavudice, uslijed još neutvrđenih okolnosti.

Čitatelj iz Trnbusa javlja da je zbog prometne nesreće promet vrlo gust na obilaznim pravcima.

“Ima šlepera, dobra je star da je cesta uska pa nema šlepera iz pravda Dugopolja prema Šestanovcu. Da su oba pravca zatvorena, ovdje bi nastupio kolaps. Na ovu cestu nije stavljeno 4-5 fleka asfalta zadnjih 45 godina.

Postoji cijela projektna dokumentacija. Kakva je cesta od Biska do Dugopolja, takva je trebala biti etapa od Biska do mosta na Blatu na Cetini. No onda su tu cestu izbacili iz programa. Sada je banalno, ispao je bager. No da se na duže vrijeme zatvore tunel i vijadukt, kako bi bajpas radio? Ne mogu se mimoići dva šlepera. Kolnik je stvarno uzak, to se radilo prije pola stoljeća.

Upozorite čitatelj da je promet gust od Blata do Biska”, govori nam čitatelj.