"Zatvaranje rodilišta ugrožava budućnost Cetinskog kraja"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj uputio je službeni dopis ministrici zdravstva doc. dr. sc. Ireni Hrstić u kojem traži hitan sastanak zbog ukidanja rodilišta u Sinju, smanjenja zdravstvenih usluga te neispunjenih obećanja o otvaranju opće bolnice u Cetinskom kraju.

U dopisu upozorava kako zatvaranje rodilišta pri Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije – Ispostava Sinj ima iznimno ozbiljne posljedice za žene, djecu i obitelji u tom dijelu Dalmacije, ali i za ukupnu demografsku i društvenu stabilnost šireg područja.

Bulj ističe da je Sinj jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj u kojem je broj rođenih veći od broja umrlih, te da se posljednjih godina ulažu veliki napori u demografsku obnovu. Ukidanje rodilišta, kako navodi, izravno potkopava ta nastojanja i građanima uskraćuje temeljno pravo na dostupnu zdravstvenu skrb u vlastitom kraju.

Posebno upozorava da je sinjsko rodilište godinama bilo označeno kao “zadesno”, čime se, prema njegovim riječima, svjesno smanjivao broj poroda, a sada se upravo ta smanjena aktivnost koristi kao argument za njegovo gašenje.

Gradonačelnik podsjeća i na predizborna obećanja HDZ-a o otvaranju opće bolnice u Sinju i uspostavi operacijske sale, koja bi trebala omogućiti širenje zdravstvenih usluga za više od 50 tisuća stanovnika Cetinskog kraja koji gravitiraju sinjskoj ispostavi Doma zdravlja.

U pismu ministrici Bulj naglašava da zatvaranje rodilišta ne pogađa samo zdravstveni sustav, nego i identitet kraja, povezujući taj potez i s dugoročnim opstankom lokalne zajednice.

Zbog svega navedenog, gradonačelnik traži da se bez odgode organizira sastanak u Ministarstvu zdravstva, na kojem bi sudjelovali predstavnici Grada Sinja, Ministarstva, Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Splitsko-dalmatinske županije kao osnivača te drugih nadležnih institucija.

Cilj sastanka, kako navodi, mora biti predstavljanje jasnog plana razvoja zdravstvenih usluga u Sinju, uključujući dinamiku otvaranja opće bolnice i operacijske sale te hitnu analizu mogućnosti ponovne uspostave punog opsega ginekološke i rodilišne skrbi.

Gradonačelnik poručuje kako građani Cetinskog kraja ne smiju biti prepušteni zdravstvenoj nesigurnosti i da očekuju konkretne poteze, a ne daljnje gašenje usluga koje su ključne za život i ostanak ljudi u ovom dijelu Dalmacije.