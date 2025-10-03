Zatvara se tunel Sveti Ilija

Tunel sv. Ilija na državnoj cesti DC76 privremeno će biti zatvoren za sav promet zbog planiranih radova na redovitom održavanju opreme. Zatvaranje će se odvijati u noćnim satima prema sljedećem rasporedu:

06./07. listopada 2025. (ponedjeljak/utorak) od 22:00 do 05:00 sati

od 22:00 do 05:00 sati 07./08. listopada 2025. (utorak/srijeda) od 22:00 do 05:00 sati

od 22:00 do 05:00 sati 08./09. listopada 2025. (srijeda/četvrtak) od 22:00 do 05:00 sati

od 22:00 do 05:00 sati 09./10. listopada 2025. (četvrtak/petak) od 22:00 do 05:00 sati

od 22:00 do 05:00 sati 10./11. listopada 2025. (petak/subota) od 22:00 do 05:00 sati

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Razlog zatvaranja

Kako navode nadležni, riječ je o obavljanju redovitih radova održavanja sigurnosne i tehničke opreme u tunelu sv. Ilija. Radovi su planirani noću kako bi se izbjegle veće poteškoće u prometu tijekom dana.

Obilazni pravci

Za vrijeme zatvaranja tunela predviđeni su sljedeći alternativni pravci:

Za korisnike autoceste A1: Smjer čvorište Šestanovac – Baška Voda : DC39 (Šestanovac – Dubci), DC8 (Dubci – Baška Voda) Smjer čvorište Vrgorac – Baška Voda : DC512 (Vrgorac – Makarska), DC8 (Makarska – Baška Voda)

Za korisnike državnih cesta: Osobna vozila i teretna vozila do 5 t ukupne mase : DC62 (Zagvozd – Šestanovac), DC39 (Šestanovac – Dubci), DC8 (Dubci – Baška Voda) Ostala vozila : DC76 (Zagvozd – Grubine), DC60 (Grubine – Cista Provo), DC39 (Cista Provo – Dubci), DC8 (Dubci – Baška Voda)



Iako će privremeno zatvaranje tunela sv. Ilija uzrokovati određene poteškoće u prometu, organizirani obilazni pravci omogućit će protočnost i sigurnost prometa. Vozači se mole za strpljenje i pridržavanje privremene regulacije u navedenom razdoblju.