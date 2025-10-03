Close Menu

Zatvara se tunel Sveti Ilija

Evo rasporeda

Tunel sv. Ilija na državnoj cesti DC76 privremeno će biti zatvoren za sav promet zbog planiranih radova na redovitom održavanju opreme. Zatvaranje će se odvijati u noćnim satima prema sljedećem rasporedu:

  • 06./07. listopada 2025. (ponedjeljak/utorak) od 22:00 do 05:00 sati
  • 07./08. listopada 2025. (utorak/srijeda) od 22:00 do 05:00 sati
  • 08./09. listopada 2025. (srijeda/četvrtak) od 22:00 do 05:00 sati
  • 09./10. listopada 2025. (četvrtak/petak) od 22:00 do 05:00 sati
  • 10./11. listopada 2025. (petak/subota) od 22:00 do 05:00 sati

Razlog zatvaranja

Kako navode nadležni, riječ je o obavljanju redovitih radova održavanja sigurnosne i tehničke opreme u tunelu sv. Ilija. Radovi su planirani noću kako bi se izbjegle veće poteškoće u prometu tijekom dana.

Obilazni pravci

Za vrijeme zatvaranja tunela predviđeni su sljedeći alternativni pravci:

  • Za korisnike autoceste A1:
    • Smjer čvorište Šestanovac – Baška Voda: DC39 (Šestanovac – Dubci), DC8 (Dubci – Baška Voda)
    • Smjer čvorište Vrgorac – Baška Voda: DC512 (Vrgorac – Makarska), DC8 (Makarska – Baška Voda)
  • Za korisnike državnih cesta:
    • Osobna vozila i teretna vozila do 5 t ukupne mase: DC62 (Zagvozd – Šestanovac), DC39 (Šestanovac – Dubci), DC8 (Dubci – Baška Voda)
    • Ostala vozila: DC76 (Zagvozd – Grubine), DC60 (Grubine – Cista Provo), DC39 (Cista Provo – Dubci), DC8 (Dubci – Baška Voda)

Iako će privremeno zatvaranje tunela sv. Ilija uzrokovati određene poteškoće u prometu, organizirani obilazni pravci omogućit će protočnost i sigurnost prometa. Vozači se mole za strpljenje i pridržavanje privremene regulacije u navedenom razdoblju.

