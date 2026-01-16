Zatvara se kultna pekara u Kaštelima: "Iz Splita san doša i poija 13 hrenovki"

Legendarna pekara Peco u Kambelovcu trajno je zatvorila svoja vrata s prvim danom 2026. godine, kako smo objavili na Portalu. Ovu vijest mnogi su primili s tugom i žaljenjem, što se vidi i po brojnim komentarima na društvenim mrežama.

Za pekaru imaju samo riječi hvale i s tugom se prisjećaju brojnih dolazaka u pekaru koja je postala popularna po bureku. No, ništa manje ukusna nisu bila i ostala peciva, kao i kruh.

Među brojnim komentarima mnogi se pitaju zašto, no kako smo već objavili razlozi su poznati obitelji Pecolaj, a mi možemo samo kazati, u ime svih onih generacija koja su odrastala uz Pecin burek i peciva guštajući dolaziti i u ranim jutarnjim satima nakon izlaska, veliko hvala za trud, rad i ljubaznost.

Želja mnogih je da se pekara ponovno otvori, no kako stvari stoje velike su šanse. Prostor je oglašen i iznajmljuje se sa kompletnom opremom za proizvodnju pekarskih proizvoda. Ako se netko i odluči nastaviti ono što je Peco odlično radio, želimo mu puno sreće, a sigurno će imati podršku kako Kaštelana, tako i šire.

Jedno je jasno društvene mreže pršte komentarima i sjeta gotov da se može opipati.

- A di ćemo sad? – komentar je koji su mnogi podijelili, kao i svoje dojmove.

… „ Burek našeg djetinjstva“, „šteta“, „najbolji burek meso“, „ajme, najbolji slanci“, „ajme kakva žalost, pa di ćemo navečer nakon vanka“, „naši prvi izlasci“, „stara drndava 37-ma, 5 kuna medo i u Pece na burek…koja su to lipa vrimena bila“, „najbolji pizza sendvić s majonezom“, „e stvarno velika šteta, kako li će moj Neno bez nje“, „ koliko smo aftera tamo imali, najbolja stanica nakon izlazaka bila“, „ a baš mi ža, svemu lipom dođe kraj“, „još mirišu hrenovke sa senfon u subotu nakon izlaska“, „hrenovke i pizzete otiše u povist“, „sićan se jednom doša s prijateljem iz Splita, jedan je pojia 13 hrenovki“… samo su neki od komentara, piše Portal grada Kaštela.