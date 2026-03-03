Zatvara se jedna splitska ulica. Ovo stanari moraju znati

U sklopu "Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin" od srijede, 4. ožujka 2026. godine, započinju radovi sanacije postojećih kolektora u Ulici Trstenik. Tijekom izvođenja radova predviđeno je potpuno zatvaranje dijela ulice u obuhvatu radova, zbog čega će prometovanje u zoni planiranih zahvata biti onemogućeno. Iz nadležnih službi pozivaju sve sudionike u prometu na razumijevanje te pridržavanje privremene regulacije prometa.

Rok završetka radova planiran do 17. travnja

Planirano trajanje radova u Ulici Trstenik je do 17. travnja 2026. godine, nakon čega bi se promet trebao normalizirati. Radovi su dio opsežnijeg zahvata obuhvaćenog Ugovorom P1 pod nazivom "Izgradnja spoja sustava odvodnje južnog sliva grada Splita na UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč". Kako se navodi u opisu projekta, riječ je o radovima koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe Splita.

Projekt vrijedan 321 milijun eura, većinski financiran iz EU sredstava

"Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin_Faza 2" investicija je ukupne vrijednosti 321.282.030,49 eura. Prihvatljivi troškovi u iznosu od 68,01 posto financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok će preostali dio od 31,29 posto biti sufinanciran nacionalnim sredstvima, uključujući i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom projekta trebali bi se ispuniti europski standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EE) u aglomeraciji Split–Solin te Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ), kroz povećanje pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.