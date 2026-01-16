Zatvara se izlaz s autoceste A1 na čvoru Split - Dugopolje

Zbog izvođenja radova na dogradnji i rekonstrukciji čvora Split (Dugopolje) na autocesti A1, bit će zatvoren izlazni krak čvora Split – Dugopolje iz smjera Dubrovnika prema Splitu.

Zatvaranje je planirano u razdoblju od 12. siječnja 2026. godine do 10. lipnja 2026. godine, a u tom će razdoblju promet biti preusmjeren na obilazne pravce.

Obilazni pravci

Za vozače koji se kreću iz smjera Dubrovnika prema Zagrebu, obilazni pravac vodi preko čvora Bisko, odakle se nastavlja državnom cestom DC220, zatim županijskom cestom ŽC6260 te državnom cestom DC1 prema Dugopolju i Splitu.

Vozači koji se kreću iz smjera Zagreba prema Dubrovniku obvezni su izaći na čvoru Split, proći naplatnu postaju Split, zatim se polukružno okrenuti na kružnom toku DC1 – ŽC6145 te se ponovno uključiti na autocestu u smjeru Dubrovnika.

Iz nadležnih službi mole sve sudionike u prometu za strpljenje i pojačan oprez, uz obvezu poštivanja privremene prometne signalizacije i korištenja predviđenih obilaznih pravaca.