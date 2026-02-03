Zatvara se dio jedne splitske ulice: Ovo su razlozi

U sklopu "Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin" u Splitu se nastavljaju opsežni radovi na sustavu odvodnje i vodoopskrbe, a od četvrtka, 5. veljače 2026. godine, na red dolazi i Ninska ulica.

Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, naziva "Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita", a izvode se etapno kako bi se poremećaji u prometu i svakodnevnom životu stanovnika sveli na najmanju moguću mjeru.

Privremena regulacija: zatvaranje u zoni radova

Kako je najavljeno, u četvrtak započinje Faza 2 radova u Ninskoj ulici, pri čemu se prema privremenoj regulaciji promet zatvara za sav promet u zoni planiranih zahvata.

Ova faza obuhvaća radove u Ninskoj ulici na dionici od Vukovarske do Krbavske ulice, uz zatvaranje spoja istočnog ogranka Krbavske ulice. Izvedba će se odvijati sukcesivno po fazama, sukladno važećem prometnom elaboratu, uz postupno otvaranje pojedinih ulica po završetku svake faze.

Tijekom izvođenja radova stanarima će biti omogućen pješački pristup objektima, navode iz Vodovoda i kanalizacije.

Planirani završetak svih faza radova, odnosno cjelokupnog zahvata, predviđen je do 30. travnja 2026. godine.

"Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin" investicija je ukupne vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova u iznosu od 68,01 posto financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, dok će preostali dio od 31,29 posto biti sufinanciran nacionalnim sredstvima, uključujući i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Usklađivanje s EU standardima

Provedbom projekta, navodi se, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split–Solin te Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ, kroz povećanje pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.