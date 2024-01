ZATRESLO SE SUSJEDSTVO "Zvučalo je kao eksplozija, djeca su proplakala"

Potres za sada nepoznate jačine pogodio je večeras Tuzlu.

Kako javlja Europski meteorološki seizmološki centar (EMSC), potres je zabilježen u 18 sati i 19 minuta.

"Da, osjetio se. Kratak, ali snažan",

"Zvučalo je kao eksplozija"

"Sve se treslo, djeca su se prepala i proplakala", neki su od komentara na EMSC.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 16 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/TUvYE2VMX2

— EMSC (@LastQuake) January 21, 2024