Zatečen za volanom iako ima 21 kazneni bod, nema vozačku, nema važeću prometnu dozvolu. Odbio je test na droge

U ponedjeljak, 22. rujna 2025. godine oko 22:35 sati, na Obali Ante Trumbića u Splitu, policijski službenici Postaje prometne policije Split zaustavili su 45-godišnjeg vozača teretnog vozila.

Provedenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, budući da mu je izvršnim rješenjem ukinuta i oduzeta vozačka dozvola u razdoblju od 5. ožujka 2024. do 5. ožujka 2026. godine zbog prikupljenog 21 negativnog prekršajnog boda za najteže prometne prekršaje. Također, vozač je odbio zahtjev policijskih službenika da se podvrgne ispitivanju na prisutnost droge u organizmu, odnosno liječničkom pregledu i uzimanju krvi i urina radi analize, a utvrđeno je i da je vozilu isteklo važenje prometne dozvole.

Policija je protiv njega podnijela optužni prijedlog nadležnom sudu u kojem je predloženo određivanje zadržavanja u zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna u iznosu od 1720 eura te trajno oduzimanje vozila.

Sud je vozača pustio na slobodu, a odluku o konačnim sankcijama donijet će naknadno.