Zastupnik DP-a želi poseban zakon o Domovinskom ratu: “Zakonom definirati da su branitelji stup hrvatskog društva”

Saborski zastupnik i predsjednik Kluba Domovinskog pokreta Ivica Kukavica kazao je za Novi list da bi se branitelje i Domovinski rat trebalo zaštititi određenim zakonskim rješenjem. Kukavica je novinaru Draženu Ciglenečkom kazao da govori isključivo u vlastito ime te da to još nije službeno stajalište stranke kojoj pripada.

“Znamo da postoji saborska deklaracija o Domovinskom ratu, na njoj je potpis tadašnjeg predsjednika Sabora Zlatka Tomčića. Ali, deklaracija je ipak samo deklaracija, izjava, nema nikakav pravni učinak, kao ni, primjerice, preporuke Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima”, kazao je Kukavica.

“Dakle, ta deklaracija nije više dovoljna, nedostaje zakonska regulativa kojom bi se zaštitilo ne materijalna prava branitelja, nego vrijednosti Domovinskog rata”, dodao je.

Stup hrvatskog društva

Kukavica je stava da bi se zakonom moralo definirati da su “branitelji stup hrvatskog društva”. “Nisam pobornik zabrana, ali ne može se dopustiti mijenjanje narativa o Domovinskom ratu, izrugivanje vrijednostima na kojima je on počivao. Širok je prostor za različite manipulacije i mislim da bi se to trebalo urediti jednim zakonom”, kazao je saborski zastupnik, pritom se osvrnuvši i na šibenski festival FALIŠ.

Kukavica je, naime, u Šibeniku sudjelovao na prosvjedu branitelja na kojem je Željko Šižgorić, pokretač braniteljskog nezadovoljstva tim festivalom, kazao da je većini u Hrvatskoj dosta toga da se “uz pomoć novca države i jedinica lokalne samouprave promiču istine koje nisu istine hrvatskog naroda”.

Šef DP-ovog kluba istaknuo je za Novi list da ne bježi od toga da je političar, ali da je na prosvjedu nazočio kao branitelj, Šižgorićev suborac, nadređeni zapovjednik u Četvrtoj gardijskoj brigadi.

Zašto je bio na prosvjedu

“Dvije su bitne stvari. Na prosvjedu sam bio zbog bacanja na marginu branitelja, što je proces koji traje od 2000. i ne izuzima tu niti jednu Vladu, ni Račanovu ni Sanaderovu ni aktualnu Plenkovićevu.

Čak je došlo i do masovnih samoubojstava među braniteljima, najboljima od najboljih. Branitelji nisu nikakvi zabranjivači, prosvjedovalo se jer suptilnim metodama dolazi do izjednačavanja agresora i žrtve, tvrdi se da je Domovinski rat bio građanski rat”, kazao je.

‘Moram demantirati predsjednika’

Kukavica se osvrnuo i na nenajavljeni dolazak Zorana Milanovića na FALIŠ. “Predsjednik Zoran Milanović je prošli tjedan bio na tom festivalu, na promociji jedne knjige, i izjavio je da je Bitka na Sutjesci bila bitka svih bitaka.

Želim to demantirati. Razumijem da je predsjednik kazao to u smislu velikog broja Šibenčana poginulih na Sutjesci, općenito antifašista Dalmatinaca koji su s pravom ustali protiv talijanskih fašista i četnika.

Ali, najveća bitka 20. stoljeća kada su Šibenčani u pitanju dogodila se 1991., kada su Šibenčani u rujanskom ratu obranili Hrvatsku, nisu dopustili da bude presječena na dva dijela, što je bio strateški plan Ratka Mladića“, kazao je saborski zastupnik.

Smjena ministrice kulture

Kada je riječ o Nini Obuljen Koržinek, čije je Ministarstvo kulture i medija zaduženo za financiranje sadržaja koji toliko smetaju braniteljima, Most je pokrenuo inicijativu da se ministrici izglasa nepovjerenje, a Kukavica smatra da se o tom prijedlogu mora razgovarati u okviru parlamentarne većine.

Bilo koji ministar može biti predmet rasprave, odnosi se to na našu trojicu, Ivana Šipića, Antu Šušnjara i Davida Vlajčića, a onda i sve ostale. Ako se javlja nezadovoljstvo radom nekog člana Vlade, o tome se razgovara na koalicijskim sastancima iza zatvorenih vrata.

Neke teme vezane za Ministarstvo kulture svakako su diskutabilne, podložne raspravi. Mi smo stranka desnice i jasno je da smo malo drukčiji od drugih koalicijskih partnera, HSLS-a ili HNS-a. Međutim, činjenica je da je ovo naša Vlada, mi smo jedan tim i zajednički ćemo odlučiti i komunicirati i ono što je svima prihvatljivo i ono što nekome možda nije”, naglasio je Kukavica za Novi list.