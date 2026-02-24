Zastupnik DP-a: "Dabro je bećar i baraba. Moji roditelji su Srbi i ja sam pjevao puno puta..."

Predrag Mišić, saborski zastupnik koji djeluje u Klubu zastupnika Domovinsjkog pokreta, u javnosti je poznat i kao vukovarski branitelj srpske nacionalnosti te bivši zatočenik srpskih logora, oglasio se o slučaju Josipa Dabre i, kako je rekao, napadima na njegovu obitelj.

Nakon što su u javnost dospjele snimke na kojima bivši potpredsjednik Vlade i ministar iz redova DP-a a sad saborski zastupnik vladajuće većine Josip Dabro pjeva pjesmu sa stihom o “grobnici od zlata”, čime se ciljalo na grob ustaškog poglavnika Ante Pavelića, slučaj je izazvao brojne političke reakcije i medijske osvrte, prenosi Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Šef HSLS-a i član vladajuće koalicije Dario Hrebak čak je zaprijetio izlaskom iz koalicije, pa kasnije reterirao, a odgovornost su tražili i iz oporbe. Iz DP-a su pak poručili da je riječ o privatnom druženju te da se slučaj politizira.

U međuvremenu se rasprava proširila i na članove Dabrine obitelji, što je izazvalo dodatne podjele u javnosti.

Mišićeva objava u cijelosti

Mišić se o svemu oglasio na Facebooku, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"JOSIP DABRO JE BARABA I BEĆAR

Josip je svjestan svih svojih bećarluka.

Josip nije čovjek koji bježi od odgovornosti.

Nisam i ne pišem da bih branio Josipa Josip Dabro .

Ovdje sam da bih ukazao na svu bešćutnosti .

Napadati obitelj ,mater Borku,suprugu Jasnu ...

Samo govori da smo dotaknuli dno .

Napadati ženu ,majku Josipovu zato što je Srpkinja,pravoslavka,rodila dijete u Beogradu.

Možeš zamisliti grijeh.

Napadati pokojnog oca,Hrvatskog Branitelja.

Sve to još bih mogao razumjeti ali suprugu,stvarno je dno.

Svi vi vrlo novinari da imate trunke osjećaja nikada to nebi pisali.

Ali proći će i ovo.

Iz ovog će oni koje ste nazivali izdajnici DP izaći samo jači.

Josip je napravio što je napravio

Pjevao sam i ja puno puta.

Ne napadate,Šerbedžiju,Kekina,..Stazića,

Ali ok

Ima sam potrebu to napisati

...

Jasna i Josipova djeca nisu kriva za njegov politički rad,

Pitanje i što je njemu krimen

Hvala...

Obitelj Josipa Dabre u meni će uvijek imati prijatelja.

Ne zato što su moji roditelji Srbi

Nego što volim istinu", napisao je Mišić.