SKOKO OPLEO PO MATIJEVIĆU: "Ti, kao i Andrej Plenković, želiš partijsku državu"

U novoj Facebook objavi zastupnik Centra Igor Skoko prozvao je SDP-ovca Davora Matijevića tvrdeći da uporno pomaže HDZ-u i na taj način napada stranku Centar.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti i autentičnosti.

"KAKO DAVOR MATIJEVIĆ UPORNO DOKAZUJE DA JE SDP=HDZ

Jučer je Davor Matijević pobrojio sve navodne HDZ-ovce koje smo odabrali za neku od funkcija. Kažem navodne, jer nisam siguran da svi jesu članovi HDZ-a. Ali nema veze, recimo Davore da svi ti zaista i jesu članovi stranke kojoj ti zdušno asistiraš u napadu na Centar.

Jer to kojih su stranaka formalni članovi je nebitno! A nebitno je jer smo mi obećali građanima da ih nećemo diskriminirati bez obzira kojeg su političkog uvjerenja. Obećali smo svima dati jednake šanse na javnim pozivima i javnim natječajima. I to smo i napravili! Svaki naš stručan sugrađanin koji želi raditi u javnom interesu može dobiti priliku za to.