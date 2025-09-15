Zastupnica Baričević poručila kolegama iz oporbe: "Zar vam nije već dosta izazivanja podjela?"

Saborska zastupnica HDZ-a Danica Baričević oglasila se na svojoj službenoj Facebook stranici uputivši oštru poruku zastupnicima s oporbenog, lijevog političkog spektra.
"Zar vam nije već dosta, drage moje kolegice i kolege s lijeve strane sabornice? Zar nije već vrijeme da konačno promijenite svoj politički narativ?", napisala je Baričević, prozivajući oporbu zbog, kako navodi, kontinuiranog izazivanja "umjetnih društvenih podjela".
U objavi je nadalje istaknula da oporba nastavlja s "ponižavanjem hrvatskih branitelja, blaćenjem Domovinskog rata, omalovažavanjem svega hrvatskog i vrijeđanjem svih nas koji se zalažemo za očuvanje tih vrijednosti".
