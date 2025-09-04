Zašto ženama nakon 45. godine raste krvni tlak?

Iako su u mlađim godinama imale normalan, čak i nizak tlak, situacija se s godinama može znatno promijeniti – a jedan od glavnih razloga su hormonalne promjene u menopauzi, piše Fenix Magazin.

Što se smatra normalnim krvnim tlakom?

Krvni tlak označava snagu kojom krv pritišće stijenke arterija. Bez tog tlaka kisik i hranjive tvari ne bi mogli doprijeti do svih dijelova tijela. Mjeri se u milimetrima živinog stupca (mmHg) i uključuje dvije vrijednosti:

Sistolički tlak – pritisak kada se srce stegne (gornja vrijednost)

Dijastolički tlak – tlak kada se srce odmara između otkucaja (donja vrijednost)

Prema smjernicama Njemačkog kardiološkog društva, normalnim se smatra tlak:

Sistolički: 120–129 mmHg

Dijastolički: 80–84 mmHg

Vrijednosti iznad toga ukazuju na povišeni tlak, a ako su:

Sistolički ≥ 140 mmHg

Dijastolički ≥ 90 mmHg

… govori se o hipertenziji – kroničnoj bolesti koju treba ozbiljno shvatiti.

Zašto žene u mlađoj dobi rjeđe imaju visok tlak?

U mlađim godinama žene imaju prednost: hormon estrogen pomaže u održavanju elastičnosti krvnih žila i prirodno snižava krvni tlak. Zato su kod zdravih žena prije menopauze vrijednosti često niže nego kod muškaraca.

Ginekologinja dr. Katrin Schaudig pojašnjava: “Estrogen regulira metabolizam šećera i masti, održava krvne žile elastičnima i drži krvni tlak pod kontrolom.”

Menopauza donosi rizike – pa i povišeni krvni tlak

S početkom perimenopauze, najčešće između 45. i 50. godine, razina estrogena postupno pada – i s njom zaštita koju je pružao. Posljedica: sve više žena razvija hipertenziju, često bez ikakvih simptoma.

Studije pokazuju da je čak 77 % žena s visokim krvnim tlakom u postmenopauzi.

Povišeni tlak često dolazi u paketu s drugim rizicima: porastom LDL kolesterola, aterosklerozom te povećanim rizikom od srčanog i moždanog udara.

Zašto je visoki krvni tlak opasan i često neprimjetan?

Za razliku od niskog krvnog tlaka, koji može izazvati umor i vrtoglavicu, povišeni tlak često prolazi neprimijećeno – i upravo je to opasno. Dugoročno oštećuje krvne žile, srce, mozak i bubrege, a može dovesti i do oštećenja očne mrežnice i gubitka vida.

Zato je ključno da žene:

od 40. godine počnu redovito pratiti krvni tlak

od 50. godine to čine barem jednom godišnje

Kako sniziti krvni tlak prirodnim putem

Ako vam liječnik dijagnosticira povišeni tlak, važno je reagirati odmah – jer su oštećenja krvnih žila nereverzibilna. Uz propisanu terapiju, preporučuju se i promjene životnog stila.

Prehrambene smjernice:

Jedite što manje soli.

Birajte svježe i neprerađene namirnice.

Uključite voće i povrće bogato kalijem (banane, špinat, krumpir, marelice).

Zamijenite bijeli kruh i tjesteninu integralnim žitaricama.

Jedite plavu ribu (losos, skuša, haringa).

Svakodnevno konzumirajte orašaste plodove i sjemenke (npr. lan, orasi, bučine sjemenke).

Koristite hladno prešana ulja (maslinovo, laneno, ulje oraha).

Tjelesna aktivnost:

30 minuta kretanja dnevno – šetnje, bicikliranje, plivanje ili joga – može znatno pomoći u regulaciji tlaka.

Povišeni krvni tlak više nije samo “muški problem”. Sve više žena srednjih godina suočava se s hipertenzijom, često a da toga nisu svjesne. Redovite kontrole i zdrave navike ključ su za očuvanje zdravlja srca – i života.