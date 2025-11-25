Close Menu

Zašto vaš automobil troši više goriva na niskim temperaturama?

Vožnja zimi

Vožnja zimi na kratkim udaljenostima nije ekonomična jer tada automobil troši najviše goriva, odnosno motor se ne uspijeva zagrijati. U prosjeku, pri temperaturi od minus 7 stupnjeva automobil troši do 12 posto više nego u proljeće ili ljeti pri 25 stupnjeva.

Razloga za to je nekoliko: motoru je potrebno malo vremena da dođe na optimalnu temperaturu kad radi najefikasnije. Hladno vrijeme smanjuje tlak u gumama, što može povećati otpor kotrljanja i potrošnju (provjerite povremeno tlak u gumama). Vanjski hladni zrak je gušći od toploga pa rastu otpor u vožnji i potrošnja goriva, piše HAK revija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U uvjetima kad na cesti ima snijega i leda više je proklizavanja pogonskih kotača pa i tako raste potrošnja goriva. Sporija vožnja do 60 km/h također negativno utječe na konzumaciju goriva.

Pomoći će vam parkiranje u toplijim prostorima, poput garaža. Također, kad uključite automobil, krenite što prije s vožnjom, jer će se i motor prije ugrijati. Ne koristite funkcije za održavanje/odmagljivanje stakala i grijanje sjedala predugo.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0