Zašto vaš automobil troši više goriva na niskim temperaturama?

Vožnja zimi na kratkim udaljenostima nije ekonomična jer tada automobil troši najviše goriva, odnosno motor se ne uspijeva zagrijati. U prosjeku, pri temperaturi od minus 7 stupnjeva automobil troši do 12 posto više nego u proljeće ili ljeti pri 25 stupnjeva.

Razloga za to je nekoliko: motoru je potrebno malo vremena da dođe na optimalnu temperaturu kad radi najefikasnije. Hladno vrijeme smanjuje tlak u gumama, što može povećati otpor kotrljanja i potrošnju (provjerite povremeno tlak u gumama). Vanjski hladni zrak je gušći od toploga pa rastu otpor u vožnji i potrošnja goriva, piše HAK revija.

U uvjetima kad na cesti ima snijega i leda više je proklizavanja pogonskih kotača pa i tako raste potrošnja goriva. Sporija vožnja do 60 km/h također negativno utječe na konzumaciju goriva.

Pomoći će vam parkiranje u toplijim prostorima, poput garaža. Također, kad uključite automobil, krenite što prije s vožnjom, jer će se i motor prije ugrijati. Ne koristite funkcije za održavanje/odmagljivanje stakala i grijanje sjedala predugo.