Zašto svaki peti automobil padne na tehničkom?

Gotovo svaki peti automobil koji vidite na cesti je - neispravan. U ukupnoj "populaciji" vozila u zemlji, njih 17 posto je ocijenjeno kao tehnički neispravno. Pokazuju to statistike Centra za vozila Hrvatske. Ovi podaci i nisu toliko loši, kada se uzme u obzir da nam je vozni park star više od 13 godina. Koje su najčešće nepravilnosti zbog kojih vozila ne prolaze tehnički doznaje Marko Šiklić koji je razgovarao s Lukom Dorićem iz Centra za vozila Hrvatske, piše RTL.

Od dva i pol milijuna vozila koliko svake godine dođe na tehnički, pola milijuna bude neispravno i srušeno. Dorić je objasnio je koji su najčešći razlozi "pada".

"Najčešći razlozi su rasvjetna tijela, ako svjetlo ne radi ili najčešće ako je prenisko, slijede sklopovi koji se mogu izmjeriti u stanici, a to su uređaji za kočenje, ovjes na vozilu, potrošene, oštećene gume i veliki broj vozila ne zadovolji na testu ispušnih plinova, odnosno na eko testu", rekao je, a na pitanje je li zadovoljan prosjekom od 17 posto, kaže:

Star vozni park

"Mislim da bi se taj postotak mogao još malo poboljšati i da uhvatimo korak s EU i drugim zemljama iako nisu oni nešto ispred nas. Sve je to u okvirima Europske unije", objasnio je. Za vozni park u Hrvatskoj kaže da je na žalost dosta star.

"Pogotovo što se tiče traktora. Oni su užasno stari. Ali, srećom, ne čine većinu voznog parka. Kod osobnih automobila samo nam svake godine raste starost", kaže i dodaje da je nekoliko godina bila stagnacija.

Na pitanje kako reagiraju vozači kada im djelatnici kažu da njegovo vozilo ne zadovoljava, kaže:

"Reakcije su svakakve. Neki su zadovoljni, neki su nezadovoljni. Ima svakakvih situacija", rekao je, a za kraj savjetovao vozače da održavaju vozila. Ako su u mogućnosti da kupe novije, sigurnije vozilo, koliko im to budžet dozvoljava, i da vode računa o ostalim sudionicima u prometu.